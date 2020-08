Beerschot viert rentree in de hoogste klasse met driepunter op het veld van Oostende, Noubissi scoort twee keer MXG

10 augustus 2020

20u53 20 KV Oostende KVO KVO 1 einde 2 BEE BEE Beerschot Jupiler Pro League Beerschot heeft de rentree in de hoogste klasse niet gemist. De ‘Ratten’ wonnen hun eerste wedstrijd in Oostende met 1-2. Marius Noubissi was de matchwinnaar voor Beerschot. Hij zorgde voor beide doelpunten.

Een lege Diaz Arena was het decor voor de eerste wedstrijd van het seizoen voor Oostende en Beerschot. De match kon niet slechter beginnen voor de thuisploeg. Doelman Hubert talmde lang met een terugspeelbal en besloot die dan maar aan Theate te geven. Die werd verrast door de aanstormende Pietermaat. De middenvelder van Beerschot legde snel opzij en Noubissi kon na een minuut al de 0-1 binnenduwen. Droomstart voor de bezoekers.

Oostende moest even bekomen, maar nam gaandeweg het initiatief over. Hjulsager knalde van dichtbij op Vanhamel, Kvasina probeerde het van ver en Gueye kreeg een kopbalkans en zag een hard schot vanonder de lat getikt door Vanhamel. Tissoudali was op slag van rust nog eens gevaarlijk op de counter voor Beerschot, maar Hubert pareerde z’n schot.

Driepunter

Na de koffie kabbelde de wedstrijd maar wat voort. Oostende had wel de bal, maar deed daar weinig mee. Tot Hjulsager het leer op het hoofd van Kevin Vandendriessche schilderde. De kapitein van Oostende knikte aan de tweede paal de gelijkmaker tegen de touwen. Op dat moment verdiend.

Maar uiteindelijk trok een stug Beerschot toch aan het langste eind. Raphael Holzhauser mocht vanop links een vrije trap nemen. Die ging door het effect aan iedereen voorbij, behalve aan Noubissi. De Kameroener zette er de buitenkant van z’n rechter tegen en liet Hubert kansloos. Vanhamel plukte in blessuretijd nog een poging van McGeehan vlak voor de lijn. De Ratten hielden zo stand en vieren hun terugkeer in eerste klasse meteen met een driepunter.



