Beerschot pakt 6 op 6 na thuiszege tegen Zulte Waregem, Holzhauser grote held met twee goals en assist KDC

16 augustus 2020

18u12 30 Beerschot BEE BEE 3 einde 1 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Beerschot heeft zijn eerste thuismatch in eerste klasse in 2 682 dagen winnend afgesloten. En op die 3-1-zege viel helemaal niks af te dingen. Een zwak Zulte Waregem werd puntenloos naar huis gestuurd, met de groeten van Raphael Holzhauser. De Kielse patron zorgde voor twee goals, één assist en een zes op zes voor zijn team.

We zijn pas twee speeldagen ver, maar het mag nu al duidelijk zijn dat de Jupiler Pro League er met Raphael ‘Rapha’ Holzhauser er een attractie bij heeft. De 27-jarige Oostenrijker speelt met een natuurlijke flair die vaak naar nonchalance lijkt te neigen, maar een (lange) pass versturen kan hij echt wel.

Voor de rust had Holzhauser een voet in alle uitgespeelde kansen van Beerschot (we telden er vier). Iets voorbij het half uur werkte Tarik Tissoudali één van die mogelijkheden lekker af. Het was randje buitenspel, maar de VAR koos de kant van Beerschot. Kort voor rust knalde die zelfde Tissoudali – weer op aangeven van Holzhauser – trouwens nog eens op de lat. De 1-0 voorsprong bij de rust was terecht, zeker omdat Zulte Waregem in aanvallend opzicht niets in mekaar stak.

Francky Dury besefte dat er iets moest gebeuren en dus verving de bezoekende coach al voor de pauze Soisalo door Govea. Met een mannetje extra in de middenstrook kreeg Zulte Waregem net iets meer greep op die sector. Meer nog: iets voor het uur scoorde Essevee ook uit de eerste noemenswaardige aanval die het in mekaar knutselde. Bruno zwiepte voor, Berahino werkte aan de tweede paal de 1-1 binnen.

En Holzhauser? Die was gaandeweg een beetje uit de wedstrijd verdwenen. Maar, één ding heb je wel met de rijzige middenvelder: ook als hij het in het veldspel wat moeilijker krijgt, kan hij op stilstaande fases voor dreiging blijven zorgen met zijn heerlijke linkervoet. Dus wat deed Holzhauser? Hij jaste een vrije trap van iets buiten de zestien heerlijk tegen de touwen.

Even later legde scheidsrechter Bert Put de match minutenlang stil, wegens een stevig onweer boven Antwerpen Zuid. Nadien slaagden de bezoekers er niet meer in om een vuist te maken. Het was integendeel de onvermijdelijke Holzhauser die er in de slotfase met een puntertje 3-1 van maakte. Zes op zes voor Beerschot, dat zichzelf momenteel even de ploeg van ’t Stad mag noemen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.