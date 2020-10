Beerschot krijgt er flink van langs in Gent: Depoitre en Yaremchuk leggen er elk twee in, ook piepjonge Samoise scoort YP

04 oktober 2020

17u48 34 KAA Gent GNT GNT 5 einde 1 BEE BEE Beerschot Jupiler Pro League ‘t Ging ongetwijfeld vlotter dan dat ze het zelf hadden verwacht, want AA Gent was vanmiddag na nog geen half uur al klaar met Beerschot (5-1). De Gentse trein definitief vertrokken?

De grote man bij de Buffalo’s was eens te meer Roman Yaremchuk. We waren goed een kwartier ver of de Oekraïner had er al twee in liggen. Eerst verzilverde hij een assist van Depoitre, wat later was hij trefzeker op aangeven van Bukari. Ook bij hem zal het deugd doen, nadat hij een poosje op de sukkel was met een blessure en ook even dreigde met een vertrek. Op het halfuur lag hij trouwens ook aan de basis van de 3-0. Zijn plaatsbal werd nog gered door Vanhamel, maar nadat Niangbo de paal had geviseerd was het uiteindelijk Depoitre die raak schoot. Boeken dicht.

Beresterke Bolat

‘t Is niet dat Beerschot zó slecht was, maar die tegengoals kwamen er wel veel te gemakkelijk. Bovendien kregen de bezoekers ook Holzhauser te weinig aan de bal en de kansen die ze kregen, werden steevast gepareerd door Sinan Bolat. Die maakte zijn debuut onder de lat bij de Gentenaars en deed het direct uitstékend - Tissoudali en vooral Suzuki kunnen erover meespreken. De goals vielen aan de overzijde: de 4-0 was prachtig (Yaremchuk, weer hij, listig tot bij Bukari, Depoitre mocht afronden) en de piepjonge invaller Samoise zette zelfs nog de forfaitcijfers op het bord. De eerredder van Coulibaly in de slotseconde was niet meer dan een doekje voor het bloeden. AA Gent mag met negen punten stilaan weer naar boven beginnen te kijken, Beerschot (15 punten) is z’n tweede plaats kwijt aan Club Brugge.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)