Beerschot dondert van roze wolk, Standard wint met 0-3 op het Kiel SVL/FDZ

30 augustus 2020

17u53 0 Beerschot BEE BEE 0 einde 3 STA STA Standard Belgisch voetbal Een uitstekende Bodart, een uitstekende Raskin. Het woord was aan de jeugd bij Standard. Drie keer gescoord op Beerschot, drie punten mee naar huis.

Lange studieronde op het Kiel.

Met veel slordigheden aan beide kanten - beide ploegen speelden wel goed in de organisatie. De passing, dat was een andere zaak. Lange tijd was een hevige plensbui het enige interessante.

Pas op het half uur was er gevaar. Na een snelle tegenaanval trapte Cop naast.

Een minuut later stond Standard op voorsprong. Raskin zette zich goed door, Avenatti kwam goed voor de verdedigers en verlengde de voorzet in doel. Beste aanval van de middag, uitstekende goal.

Beerschot probeerde de Rouches onder druk te zetten, maar het ontbrak hen aan power. Holzhauser werd goed uit de match gehouden, Noubissi was onzichtbaar. Één keer waren ze écht gevaarlijk voor de rust. Frans devieerde naast met het hoofd.

De tweede helft bracht meteen meer animo. Gavory mocht vrij inkoppen, maar deed dat recht op Vanhamel. En Lestienne mocht zelfs alleen op de doelman afgaan. Die redde deze keer met de voet. De knal van Gavory spatte dan weer uiteen op de paal.

Aan de overkant schoot Tissoudali naast. Er zat meer durf, meer lef en meer schwung in het voetbal van de twee ploegen. Opnieuw Tissoudali trapte over na een goede individuele actie.

Powerplay van Beerschot. Halaima liep iedereen er af, zette goed voor, Tissoudali miste opnieuw. Bodart had dan weer een uitstekende redding in huis op een pegel van Holzhauser. De thuisploeg ging vol voor de gelijkmaker.

Maar Standard counterde snel en gevat. Een combinatie over Oulare, Cimirot en Raskin - die speelde diep tot bij Lestienne. Zijn schot was perfect geplaatst, Vanhamel had geen kans.

En toch wilde Beerschot van geen wijken weten. Noubissi! Op Bodart. Opnieuw Noubissi! Opnieuw Bodart.

Tissoudali! Bodart.

Ze verdienden dat doelpunt. Suzuki haalde uit, Bodart redde. En Suzuki trof nog de paal. Standard ontsnapte en kwam tien minuten voor tijd zowaar op 0-3. Oulare kopte een voorzet van Lestienne binnen aan de tweede paal.

Eerste nederlaag voor Beerschot, tien op twaalf voor de Rouches. Tout va bien à Liège.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.