Bayat-speler pakt uit met groteske fopduik in de zestien en krijgt daar warempel ook nog een penalty voor ODBS

10 november 2018

23u18 0

Op de zege van Cercle Brugge tegen een bijzonder zwak Waasland-Beveren viel helemaal niets af te dingen, de penalty die Cercle Brugge kreeg voor de 2-0 deed wel wenkbrauwen fronsen. Dylan De Belder, een speler die vorige week nog zijn steun betuigde aan de opgepakte makelaar Mogi Bayat via het handboeigebaar, leek met een zuivere Schwalbe in de zestien op het eerste gezicht de lachers op de hand te krijgen. Alleen wees scheidsrechter Lothar D’Hondt doodserieus naar de penaltystip. De videoref oordeelde logischerwijs dat het om een ‘clear error’ van D’Hondt ging en sommeerde de jongste ref in 1A de fase te herbekijken. Maar ook na een uitje richting zijlijn, bleef D’Hondt bij zijn beslissing: penalty. Wegens protest kregen zowel Sahlquist, die de vermeende fout had begaan, als doelman Roef nog geel. De strafschop werd omgezet door Gianni Bruno.

Merkwaardig: voor de pauze had Cercle dan weer altijd een strafschop moeten krijgen voor een overduidelijk handspel van Sahlquist. Maar daar zag D’Hondt geen graten in en ook videoref Kris Bellon gaf via de oortjes mee dat er niks aan de hand was.