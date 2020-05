Bayat: “Het is nu aan OH Leuven en Beerschot om álle opties te bekijken om titelmatch te kunnen spelen” KDW/ODBS

17 mei 2020

15u43

Het idee van Mehdi Bayat om vanaf augustus te voetballen mét publiek, opent in theorie de deur om de bekerfinale Club Brugge - Antwerp of de terugmatch in de 1B-titelfinale tussen OH Leuven en Beerschot te animeren. “De Pro League heeft zich vrijdag geëngageerd om de sportieve ethiek te respecteren: er is een kampioen, daler én stijger. Om die stijger te bepalen, moet de titelmatch gespeeld worden. Het is nu de verantwoordelijkheid van de twee clubs om aan álle opties te denken hoe ze die wedstrijd kunnen spelen. En om dat af te toetsen met de regering. In Duitsland eventueel, achter gesloten deuren, met beperkt publiek...”, aldus Bayat bij VTM NIEUWS. “De enige zekerheid die we hebben, is dat het onmogelijk te voetballen is tot 31 juli. Wat er mogelijk is vanaf augustus, weten we nog niet. Maar als je ziet wat in Duitsland kan, moeten er hier toch ook mogelijkheden zijn. Laat ons dus samen nadenken over wat kan.”