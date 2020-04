Bayat en co delen met ‘Souliers du Coeur’ mondmaskers en handschoenen uit in Luik MDRW

22 april 2020

16u47 0 Jupiler Pro League Na Brussel nu Luik. Mogi Bayat deelde met zijn liefdadigheidsorganisatie ‘Souliers du Coeur’ opnieuw mondmaskers en handschoenen uit. Onder meer Standard-voorzitter Bruno Venanzi, Charleroi-speler Joris Kayembe en ex-tafeltennisser Jean-Michel Saive hielpen mee in het station van Luik.

Nadat ze eerder mondmaskers en handschoenen uitdeelden in Brussel, was dit keer Luik aan de beurt. De gecontesteerde spelersmakelaar verzamelde met een handjevol betrokkenen aan het station van de Waalse stad. Daar schonken ze opnieuw mondmaskers en handschoenen voor de goede zaak. Onder meer voetballers Noé Dussenne (Standard), Nicolas Raskin (Standard), Joris Kayembe (Charleroi) en Maxime Busi (Charleroi) hielpen bij de bedeling. Ook Standard-voorzitter Bruno Venanzi, oud-tafeltennisser Jean-Michel Saive en wielrenner Loic Vliegen tekenden present. De aanwezigen toonden met een symbolisch hartje hun betrokkenheid in de strijd tegen het coronavirus. De gulle weldoeners deelden bovendien voedselpakketten uit. De maaltijden waren afkomstig van het Luikse Grand Café de la Gare.

Onder de noemer ‘Souliers du Coeur’ proberen heel wat grote en kleine namen uit de sportwereld hun steentje bij te dragen in de strijd tegen het coronavirus. Het collectief onder leiding van makelaar Bayat zamelde inmiddels 50.000 euro aan beschermingskledij, maskers, handschoenen en handgel in en doneerde die aan 33 organisaties uit de zorg- en welzijnssector. Sébastien Dewaest riep eerder op om ook na de coronapandemie door te gaan met dit initiatief en de hulpverleners te blijven ondersteunen.

