Bastien schenkt Standard met sublieme schicht zege tegen Racing Genk FDZ/GVS

19 oktober 2019

19u52 6 Standard STA STA 1 einde 0 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Een flits van Samuel Bastien besliste een intense pot voetbal op Sclessin. Standard klopte Racing Genk en blijft in het spoor van Club Brugge. Op naar Frankfurt én... blauw-zwart.

Het regende bij het binnenrijden in Luik. Donkere wolken boven Sclessin, een zompige grasmat en de topper tegen Racing Genk. Kon een leuke avond worden op Sclessin.

De Limburgers begonnen goed en kregen na acht minuten de eerste kans. Samatta was doortastender dan Avenatti en trapte op doel, Bodart bokste weg met de vuisten.

Standard – dat vaak fel terugzakte - had het moeilijk voor de rust. Niet zuiver genoeg in de passing, altijd liep er wel iets mis in de zone van de waarheid. Coucke loste een voorzet, Amallah kon niet profiteren. De Rouches mochten blij zijn dat Racing Genk scherpte miste voor doel. Bodart kwam slecht tussen op een voorzet van Ito, Heynen trapte de rebound op Gavory – dat had de 0-1 moeten zijn. Een goal van Samatta werd afgekeurd voor een voorafgaande fout. Laforge had trouwens tijdig gefloten.

Het duurde tot minuut vijfenveertig voor Standard gevaarlijk was. Een poging van Mpoku werd afgeblokt, Amallah kopte naast via Maehle.

De thuisploeg begon snediger aan de tweede helft. Meer tempo, betere combinaties. Lestienne mikte naast, net als Amallah. Wat volgde was bij momenten pittig. Veel fouten – Dewaest torpedeerde Amallah, die had geluk, hoor-, veel net-niet-situaties. Preud’homme kreeg geel, Deflandre rood, Sclessin zette zich schrap.

Racing Genk zakte na de rust helemaal weg, kreeg geen kans meer bij mekaar gevoetbald. Een Limburgse pudding.

Niet dat Standard nog veel mogelijkheden kreeg. Maar de Rouches scoorden wel. Bastien kapte zich vrij aan de zestienmeter en krulde de bal voorbij Coucke. Het slotoffensief(je) van de bezoekers met supersub Onuachu leverde niets meer op.

Zo blijft Standard in het zog van de ongenaakbare leider Club Brugge. Benieuwd of ze volgende week kunnen standhouden in Jan Breydel - van een topper gesproken.