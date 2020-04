BAS maakt kalender voor licentiedossiers bekend: KV Oostende als eerste profclub aan de beurt, eerste amateurclub komt volgende week aan bod Redactie

22 april 2020

19u58 4 Jupiler Pro League Van de zeven profclubs die in eerste zit naast hun licentie voor het profvoetbal grepen, mag KV Oostende op maandag 4 mei de spits afbijten voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), dat de kalender aan Belga bevestigde. Het failliet verklaarde Sporting Lokeren verschijnt niet meer voor het BAS.

KV Oostende, dat nog steeds geen witte rook meldde in het overnamedossier, moet op 4 mei (aanvang 17u00) als eerste van de profclubs voor het BAS verschijnen. Daarna zijn Standard (5 mei, 19u00) en Moeskroen (6 mei, 12u00) aan de beurt, gevolgd door de 1B-clubs Virton (6 mei, 16u00), Lommel SK (7 mei, 14u00) en KSV Roeselare (7 mei, 16u00). Sporting Lokeren, dat maandag door een rechter in Dendermonde failliet is verklaard, liet zijn beroep tegen de licentieweigering door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) varen.

De eerste amateurclub komt volgende week al aan bod. Patro Eisden Maasmechelen, dat net als Seraing, AFC Tubeke en Winkel Sport, geen licentie voor de nationale amateurklasse kreeg, moet zijn licentiedossier dinsdag 28 april (17u00) verdedigen. Een dag later komt Winkel Sport (om 14u00) voor, gevolgd door AFC Tubize (30 april, 18u00). Seraing United brengt zijn advocaten net als KV Oostende op 4 mei (14u00) in stelling.