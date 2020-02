Bar slecht Club in extremis voorbij Waasland-Beveren, Rits zorgt in minuut 95 voor verlossing Tomas Taecke/Thomas Lissens

15 februari 2020

19u57 4 Club Brugge CLU CLU 2 einde 1 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Lange tijd stevende Club Brugge af op puntenverlies tegen Waasland-Beveren, tot Rits hen bevrijdde in de 95ste minuut. Een dramatische prestatie, maar wel drie punten voor blauw-zwart.

Enkele verrassingen bij Club Brugge vanavond, dat een handvol basisspelers opzij liet voor de komst van laagvlieger Waasland-Beveren. Zo kreeg Vanaken na honderd opeenvolgende wedstrijden uitzonderlijk rust. Hij deelde de bank met Balanta en Dennis, terwijl Deli zelfs op de tribune bleef. Rits, Ricca en Schrijvers kwamen in de ploeg, De Ketelaere nam op het middenveld de plaats van Vanaken in. Na enkele mindere prestaties en gelijke spelen was blauw-zwart verplicht om tegen de degradatiekandidaat nog eens én goed voetbal te brengen én een flink resultaat neer te zetten.

Zoals verwacht kroop Waasland-Beveren massaal terug. Club begon inspiratieloos aan de partij, de strakke wind hielp hen niet. Lang was het wachten op kansen van blauw-zwart, dat de adem inhield toen Schryvers - die van de bezoekers - aan de tweede paal net te kort kwam om binnen te duwen. Club had 70 procent balbezit aan de rust, maar veel deed het daar niet mee. Net als in de bekermatch tegen Zulte Waregem brak Rits de ban toen hij vijf minuten voor de rust van dichtbij binnenduwde. Tot uitgespeelde kansen kwamen de Bruggelingen nauwelijks, wel gingen ze rusten met de voorsprong op zak.

Club startte even slap aan de tweede helft… en kreeg meteen een koude douche over zich heen. Foulon vond op een knappe counter Dierckx aan de tweede paal, die de gelijkmaker tegen zijn ex-ploeg genadeloos binnen trapte. Clement greep gelijk in: nog voor het uur bracht hij Vanaken en Tau voor De Ketelaere en Schrijvers. De reactie bleef evenwel uit, op een kopballetje van Ricca na was blauw-zwart voor de zeventigste minuut niet gevaarlijk. Wél dreiging aan de overzijde, toen de afvallende bal na een vrijschop - gelukkig voor Club - niet voor een bezoekend been viel.

Clement gooide vlak voor het slotkwartier ook nog Dennis in de strijd. Rond die tijd was opnieuw Ricca gevaarlijk op hoekschop, maar de verdediger kon zijn poging wederom niet kadreren. Vanaken kopte nog eens voorlangs, verder was het rotslecht - Club knutselde nauwelijks een degelijke aanval in elkaar. Eens in de blessuretijd trok de thuisploeg nog één keer vooruit. Agyepong werd in de extra tijd uitgesloten na zijn tweede gele kaart, Ricca miste tot vervelens toe van dichtbij op hoekschop. In de 95ste minuut was het dan toch nog prijs voor Club. Opnieuw Rits zorgde voor de bevrijding, dit na een uiterst teleurstellende match van de Bruggelingen.

