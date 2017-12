Bandé volgende zomer voor 9,5 miljoen euro naar Ajax Frank Dekeyser & Mike De Beck

15u21 27 BELGA Jupiler Pro League Ajax heeft zich verzekerd van de diensten van Hassane Bandé. De 19-jarige Burkinees, die op onze velden hoge ogen gooit bij KV Mechelen, tekent in de Amsterdam Arena een contract voor vijf seizoenen. Malinwa vangt zowat 9,5 miljoen euro voor hun goudhaantje, dat wel het seizoen nog vol zal maken in de Jupiler Pro League.

Met acht goals in dertien wedstrijden behoort Hassane Bandé tot een van de absolute smaakmakers van onze competitie en dat is ook verscheidene buitenlandse clubs niet ontgaan. Wolfsburg en Ajax toonden concrete interesse in de 19-jarige Burkinees en het zijn de Ajacieden die hun slag dus hebben thuisgehaald.

Volgens De Telegraaf vond Mechelen eerder op de dag een akkoord met de Amsterdammers omtrent een overgang van liefst 9,5 miljoen euro en dat nieuws werd intussen ook aan onze redactie bevestigd. Gisteravond werd Bandé gespot in het Jaz-hotel, vlak naast de Amsterdam ArenA, vandaag zit zijn makelaar in Amsterdam. Die laatste wilde de transfer zo snel mogelijk afronden. Volgens onze informatie zal de Burkinees zelfs vandaag nog zijn medische testen afleggen bij Ajax. Malinwa benadrukt wel dat Bandé zeker tot de zomer in Mechelen blijft.

Wesley Sonck: "Bedragen lopen de spuigaten uit"

Onze noorderburen legden hun oor te luister bij ex-Ajacied Wesley Sonck. "Het is een jongen met talent. Alleen is de vraag hoe hij zich verder gaat ontwikkelen", doet Sonck zijn verhaal. "Als Ajax zoiets doet met jonge jongens dan zien ze er toch wel potentieel in. Hij heeft ook potentieel, maar om het nu bij Ajax te maken moet het wel specifieker zijn. Ik denk ook dat het op dit moment makkelijker voetballen is in Nederland, dan in België. Hier spelen we toch veel meer in blok, veel meer verdedigend. Terwijl het in Nederland bij momenten nog vrank en vrij voetballen is. Het is anders, naar mijn inziens lijkt het me makkelijker. Het wauw-gevoel heb ik bij geen enkele speler in België. Als ik vind dat je wauw bent, dan speel je niet meer in België. Bandé is wel iemand die heel makkelijk het doel vindt."

Vooral het prijskaartje dat nu op Bandé wordt geplakt, verrast Sonck. "Tegenwoordig maken ze twee doelpunten en zijn ze al tien miljoen euro waard. Dat is echt niet normaal. Ik vind dat het de spuigaten uitloopt met die bedragen. Het commerciële is zo belangrijk geworden in het moderne voetbal. Ik vind het veel te veel voor jongens die nog veel te weinig bewezen hebben."

