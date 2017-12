Bandé volgende zomer voor 9,5 miljoen euro naar Ajax: "Een win-winsituatie" Frank Dekeyser & Mike De Beck

15u21 38 Twitter Ajax rv Jupiler Pro League Ajax heeft zich verzekerd van de diensten van Hassane Bandé. De 19-jarige Burkinees, die op onze velden hoge ogen gooit bij KV Mechelen, tekent in de Amsterdam Arena een contract voor vijf seizoenen. Malinwa vangt zowat 9,5 miljoen euro voor hun goudhaantje, dat wel het seizoen nog vol zal maken in de Jupiler Pro League. Nog dit: Bandé wordt de op drie na duurste inkomende transfer in de geschiedenis van Ajax.

Met acht goals in dertien wedstrijden behoort Hassane Bandé tot een van de absolute smaakmakers van onze competitie en dat was ook verscheidene buitenlandse clubs niet ontgaan. Wolfsburg en Ajax toonden concrete interesse in de 19-jarige Burkinees en het zijn de Ajacieden die hun slag dus hebben thuisgehaald.

Volgens De Telegraaf vond Mechelen eerder op de dag een akkoord met de Amsterdammers omtrent een overgang van liefst 9,5 miljoen euro en dat nieuws werd intussen ook aan onze redactie bevestigd. Gisteravond werd Bandé gespot in het Jaz-hotel, vlak naast de Amsterdam ArenA, vandaag zat zijn makelaar in Amsterdam om de overgang af te ronden. Volgens onze informatie zal de Burkinees zelfs vandaag nog zijn medische testen afleggen bij Ajax. Malinwa benadrukt wel dat Bandé zeker tot de zomer in Mechelen blijft.

Timmermans: "Hassane heeft een geweldige transfer te pakken en als club hebben we een fantastische deal"

Voorzitter Johan Timmermans gaf ondertussen op de website van KV Mechelen al een woordje uitleg. "Bandé kreeg tientallen vragen tot transfers. We wilden de speler verlossen van alle beslommeringen. Dit akkoord nu afsluiten, is daarom een win-win. Hassane heeft een geweldige transfer te pakken en als club hebben we een fantastische deal. Niet alleen financieel, maar op deze manier zijn we ook zeker dat hij zich tot het einde van dit seizoen 100 procent kan blijven focussen op KV Mechelen." Timmermans vertelde ook dat Mechelen een procent heeft afgesproken bij een eventuele doorverkoop. "Door de deal met Ajax zal KV Mechelen ook in de toekomst een graantje van de mogelijke meerwaarde van Bandé meepikken."

Bandé: "Ik heb eerst een missie met KV Mechelen"

Op de website van zijn toekomstige club doet Bandé het verhaal rond zijn transfer. "Uiteraard ben ik heel tevreden met de overstap die ik ga maken, want sportief gezien is het een stap vooruit. Maar eerst heb ik een missie met KV Mechelen. Ik ben ze dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen en ik wil dit seizoen succesvol afronden. Nu ik in Amsterdam getekend heb, is duidelijk wat ik ga doen en kan ik me volledig focussen op KV Mechelen. Na de zomer richt ik mij op Ajax om mij daar verder te ontwikkelen en ook met Ajax succesvol te zijn."

Marc Overmars, bij Ajax directeur van het spelersbeleid, vertelt dat de Nederlandse club Bandé al even in het oog had. "Wij volgen Bandé al een tijdje en zijn daarin absoluut niet de enige club. We moesten snel handelen, maar wij wilden ook ons huiswerk goed gedaan hebben. Hij is nog maar 19 jaar en een groot talent, dat bij Mechelen veel vanaf de flank speelt, maar hij is op alle aanvallende posities inzetbaar. Een doelgerichte speler met veel dreiging. Ik denk dat wij samen met onze fans veel plezier aan hem gaan beleven."

Wesley Sonck: "Bedragen lopen de spuigaten uit"

Onze noorderburen legden hun oor te luister bij ex-Ajacied Wesley Sonck. "Het is een jongen met talent. Alleen is de vraag hoe hij zich verder gaat ontwikkelen", doet Sonck zijn verhaal. "Als Ajax zoiets doet met jonge jongens dan zien ze er toch wel potentieel in. Hij heeft ook potentieel, maar om het nu bij Ajax te maken moet het wel specifieker zijn. Ik denk ook dat het op dit moment makkelijker voetballen is in Nederland, dan in België. Hier spelen we toch veel meer in blok, veel meer verdedigend. Terwijl het in Nederland bij momenten nog vrank en vrij voetballen is. Het is anders, naar mijn inziens lijkt het me makkelijker. Het wauw-gevoel heb ik bij geen enkele speler in België. Als ik vind dat je wauw bent, dan speel je niet meer in België. Bandé is wel iemand die heel makkelijk het doel vindt."

Vooral het prijskaartje dat nu op Bandé wordt geplakt, verrast Sonck. "Tegenwoordig maken ze twee doelpunten en zijn ze al tien miljoen euro waard. Dat is echt niet normaal. Ik vind dat het de spuigaten uitloopt met die bedragen. Het commerciële is zo belangrijk geworden in het moderne voetbal. Ik vind het veel te veel voor jongens die nog veel te weinig bewezen hebben."

"Hij droomt van Real Madrid. Waarom niet?"

Een verhaal over hoe het welpje een leeuw wordt. Recht op zijn prooi af. Opgegroeid in Burkina Faso, dromend van Real Madrid. Voetbal als overlevingsmiddel. Hassane Bandé (19) is met acht goals medetopschutter in de Belgische competitie. "Iedereen wil zijn zoals hij."

Saponé, een klein dorp in Burkina Faso. Op 30 kilometer van de hoofdstad Ouagadougou. Bijna 22.000 inwoners, het is de geboorteplaats van Hassane Bureima Bandé. In de wijk Karpala zet hij zijn eerste stapjes, maakt hij vrienden, leert hij voetballen. In soms moeilijke omstandigheden. Door het vroege overlijden van zijn vader - Bandé was slechts vijf jaar - staat mama Ranba Mominita er alleen voor met de zorg voor haar twee kinderen. "Hassane is opgegroeid in armoede", zegt Maiga Bureima, de ontdekker van Bandé. De ex-voetballer van onder meer Lokeren en KV Oostende haalde hem op zijn dertiende naar zijn voetbalacademie Salitas, waar hij technisch directeur is. "De familie had het moeilijk om aan eten te geraken. Zijn grote broer Adames, die minder talent had, moest stoppen met voetballen en ging een militaire opleiding volgen. Hij moest voor een inkomen zorgen. Ze hadden weinig tot niets. Voetballen deed Bandé eerst blootvoets, later met 'caoutchouc', rubber, rond de voeten."

Stoppen met school

Maar zijn talent was onmiskenbaar. Bureima overtuigt Bandés moeder dat haar zoon het ver kan schoppen. "Hij woonde vlakbij, ik had hem al een paar keer zien voetballen. Op een veldje waar amper gras op stond, elf tegen elf. Ik wist meteen dat hij een grote toekomst voor zich had. Een neus voor goals - Dieu l'a donné ça -, een uitzonderlijke techniek. Ik gaf hem voetbalschoenen, de rest heeft hij zelf gedaan."

Ook op de kunstgrasvelden van Salitas laat Bandé zich opmerken. In positieve zin. Zowel op - hij wordt er topschutter in derde en tweede klasse - als naast het veld. "Ik zal nooit vergeten hoe hard hij hiervoor gewerkt heeft", vertelt ex-ploegmaat en beste vriend Salou Dramane (19). "Van 's morgens tot 's avonds. We zijn samen begonnen, deelden een kamer en zeiden alles tegen mekaar. Hij is een voorbeeld voor de jonge spelers, maar ook voor mij. Zijn werkethiek en het parcours dat hij nu aflegt zijn een stimulans. Iedereen wil zijn zoals hij."

Na zijn topschutterstitel in de Burkinese tweede klasse beslist Bandé - met lichte tegenzin van mama Mominita - om te stoppen met school. Hij wil zich volledig toeleggen op zijn carrière. Verliefd op het spelletje. Kind zonder zorgen, genietend van het leven, voetbal als drijfveer. Hakuna Matata. Eén doel voor ogen: doorbreken als profvoetballer. Iets waar zijn karakter hem bij helpt. "Hassane is heel timide, maar ook intelligent. Hij observeert veel, slorpt alles in zich op én hij past zich overal snel aan. Dat is niet evident. Hij bekijkt video's van Benzema of de Braziliaan Ronaldo, zijn grote voorbeelden. Hij droomt van Real Madrid, zijn favoriete club. Waarom niet? Het Spaanse voetbal is hem op het lijf geschreven. Weet je wat het is? Hij stond om 5 uur 's ochtends op als de zon opkwam en begon meteen te trainen. Op zijn eentje. Toen ik toekwam om 6 uur stond hij al nat in het zweet. Zijn truitje doorweekt. Je ziet het niet vaak bij jonge spelers. En na training bleef hij altijd na om nog minstens dertig ballen op doel te trappen. Zoveel doorzettingsvermogen... Het is niet voor niets dat ploegen als Porto en Monaco hem volgden toen hij zestien jaar was. En hij ging in 2015 ook testen bij Anderlecht - op voorspraak van Dimitri Mbuyu (hoofdscout van paars-wit, red.). Ze vonden Hassane goed, maar boden hem uiteindelijk geen contract aan."

Dat doet KV Mechelen eind vorig seizoen wel. Zonder nadenken. Bandé overtuigt toenmalig coach Yannick Ferrera in zijn eerste dagen op training. Die twijfelt geen moment. "Yannick zei dat hij geen wedstrijd nodig had om te zien of Hassane een contract verdiende", aldus Bureima. "(grijnst) Gelukkig, anders moest hij van zijn mama opnieuw naar school gaan. Ach, Mechelen is de perfecte stap voor hem. Een familiale club waar hij zich kan doorzetten. Bovendien is hij goed opgevangen door het gastgezin en de spelersgroep. Dat heeft alles vergemakkelijkt."

Nederlandse les

Binnen Malinwa is Bandé inderdaad graag gezien. Een vrolijke jongen die met de voeten op de grond in het leven staat. Iemand die zich vlot aanpast - hij volgt de Nederlandse les graag en goed en leert snel bij. Een modelprof. "Hij is iemand die veel respect heeft voor de anderen", bevestigt Tim Matthys. "Dat is belangrijk als je ergens nieuw bent. Hassane is leergierig, vraagt raad aan de oudere spelers. Hij weet vanwaar hij komt. 'Ne brave gast.' Naast de schoenen lopen, zit er niet in. (denkt na) Hij scoorde acht keer en ik heb nu vier assists aan hem gegeven. Elke keer opnieuw komt hij me na de match bedanken. 'Merci pour l'assist', lacht hij dan. Zelfs na zijn wereldgoal tegen Zulte Waregem. Die voorzet was goed, maar dat hij zó scoort met een omhaal... Hij heeft iets ontwapenends. Natuurlijk kan hij nog op veel vlakken verbeteren, toch denk ik dat hij een mooie carrière voor zich heeft. Je wordt ook niet zomaar opgeroepen voor de nationale ploeg op die jonge leeftijd. Iets waar Hassane heel fier op is, maar waar hij niet mee opschept. Dat typeert hem. Altijd rustig en stil."

In Burkina Faso horen ze het graag. Ze zijn overtuigd van zijn kunnen en volgen zijn prestaties op de voet. "Zijn mama, zijn broer, ik... We proberen om elke wedstrijd te bekijken", besluit Bureima. "Ik ben blij dat hij het zo goed doet. God heeft hem voor een reden naar Mechelen gestuurd."

