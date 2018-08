Balende Bolat, mijlpaal voor Carcela en dramatisch Lokeren: de opvallendste cijfers na de vierde speeldag in eerste klasse TLB/JSK

20 augustus 2018

13u40 0 Jupiler Pro League Dat Anderlecht ondertussen alleen aan de leiding staat in de Jupiler Pro League, voor Racing Genk en Club Brugge, weet u al wel. Maar in de nasleep van de vierde speeldag vallen er nog wel enkele opvallende cijfers op te lijsten:

• Anderlecht-doelman Thomas Didillon hield zijn netten schoon tegen Moeskroen en dat moet een speciaal gevoel geweest zijn voor de fans van Anderlecht. Het was in 2018 in de competitie immers nog maar de derde keer dat paars-wit geen doelpunt slikte in een partij.

• Voor de fans van KV Kortrijk moet de goal van Jovan Stojanovic tegen KV Oostende dan weer voor een speciaal gevoel gezorgd hebben. Het was immers al 351 minuten geleden dat de aanhang van de 'Kerels' nog een eigen speler had zien scoren. Tegen Anderlecht had Kortrijk ook wel al een doelpuntje kunnen 'scoren', al was dat toen een owngoal van Vranjes.

• Lokeren begon dramatisch aan het nieuwe seizoen, maar eigenlijk trekken de Waaslanders gewoon de lijn van vorig seizoen door. Zeker op eigen veld. In de reguliere competitie - de play-offs dus niet meegeteld - oogt de balans van Lokeren op Daknam in 2018 dramatisch: zes nederlagen in zes matchen, 1 goal gescoord en vijftien doelpunten geïncasseerd.

• Ook bij Charleroi lopen er dezer dagen weinig lachende gezichten rond. De Carolo's hebben na vier speeldagen immers nog maar drie punten gesprokkeld. Maar wanhopen moeten de mannen van Felice Mazzu nog niet doen. In het seizoen 2014-2015 had Charleroi na vier speeldagen amper één punt gepakt, maar op het einde van de rit sprokkelden de Carolo's wel nog een ticket voor play-off 1.

• Antwerp en Sinan Bolat slikten tegen Club Brugge hun eerste tegengoal van het seizoen in de competitie. Ruud Vormer was in de tweede helft de eerste speler in 335 minuten die de keeper van de 'Great Old' kon verschalken. Antwerp had de vijfde ploeg ooit in het Belgisch profvoetbal kunnen worden die na vier matchen nog geen goal had geslikt.

• Gert Verheyen dankt zijn verdedigers. Vier van de zes doelpunten van KV Oostende werden namelijk gescoord door achterhoedespelers. Afgelopen weekend scoorden Goran Milovic en Aleksandar Bjelica, en Milovic trof ook al raak tegen Anderlecht. Capon was op de openingsspeeldag dan weer trefzeker tegen Moeskroen.

• Cercle Brugge is knap vijfde in de stand en dat heeft de promovendus niet in geringe mate te danken aan Gianni Bruno. De spits scoorde tegen Zulte Waregem al voor de tweede keer dit seizoen twee keer en na Anderlecht-spits Landry Dimata is hij de momenteel meest trefzekere Belg in eerste klasse.