Balanta schenkt matig Club met gecontesteerde goal volle buit tegen Charleroi YP/TTV

23 februari 2020

16u22 12 Club Brugge CLU CLU 1 einde 0 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Wederom geen glansprestatie van koploper Club Brugge, maar wél weer drie punten. Een goal van Balanta na 33 seconden besliste de flauwe topper.

Amper afgetrapt zat Club Brugge in een winderig Jan Breydel meteen op rozen. Charleroi kreeg de bal niet weg uit de eigen rangen, uiteindelijk was het Balanta die het leer vanop twintig meter via een verdedigend been voorbij Penneteau tegen de touwen trapte. 1-0 voor Club na 33 seconden, al ging Charleroi daar niet mee akkoord. Zowel scheidsrechter D’hondt als de VAR zagen evenwel geen overtreding het duwtje van Dennis op Dessoleil, die ostentatief ging liggen. Wie na de vroege openingsgoal een wervelende eerste helft verwachtte, kwam bedrogen uit. Kansen volgden er niet meer, één keer nog was het bij Mignolet en Mechele alle hens aan dek na een lastige terugspeelbal van Deli. Club domineerde, maar was nauwelijks gevaarlijk. Met Openda op rechts en Dennis in de spits noteerden we vooral mislukte acties. Aan de overzijde toonde Charleroi te weinig initiatief om Brugge écht te verontrusten.

Zenuwachtig slot

Meteen na de rust werd Club achteruit geduwd door Charleroi. De Carolo’s dreigden met schoten van Nicholson en Kayembe, door doorgebroken Fall koos voor een fopduik in plaats van oog in oog met Mignolet te besluiten. Blauw-zwart was even de weg kwijt, Clement greep in door Krmencik in het veld te brengen voor Openda. Club reageerde voorbij het uur in stijl: prachtig combinatievoetbal van Deli, De Ketelaere en Sobol over links, Vormer zag hoe de glijdende Nurio hem van een knappe doelpunt hield. Diezelfde Nurio was aan de overkant dicht bij de openingsgoal. Mignolet kon zijn poging in extremis uit zijn doel houden. Ook Gholizadeh was er nog dichtbij. In een zenuwachtig slotkwartier bleven de grote kansen uit, waardoor de vroege openingsgoal van Balanta volstond voor een elfde Brugse thuisoverwinning.

Zonder écht goed te spelen boekt Club Brugge nog maar eens een belangrijke overwinning. De voorsprong op AA Gent, dat vanavond nog in actie komt, bedraagt voorlopig twaalf punten. Op naar Manchester dus met al bij al een goed gevoel, dit terwijl Charleroi een slappe generale repetitie kende voor de Waalse derby tegen Standard.