Bölöni in aanloop naar Charleroi: "We groeien te traag" Dieter Peeters

26 januari 2018

16u26 2 Jupiler Pro League Met de verplaatsing zaterdag naar Charleroi staat er voor Antwerp een derde zware match in één week op het programma, na Club Brugge en AA Gent. De derde keer ook tegen een toekomstige tegenstander in PO1, al wil coach Laszlo Bölöni daar niet van weten. "Als je ziet hoeveel moeite het ons kost om punten te pakken, dan mag je daar nog niet aan denken".

"De match tegen Charleroi wordt een moeilijke voor ons", trapt Bölöni een open deur in. "Ze staan al een tijdje op de tweede plaats en ik denk dat ze daar ook gaan blijven staan. Door hun nederlaag op Eupen zullen ze gebrand zijn op een overwinning, zeker voor eigen volk". De heenmatch tegen de Carolo's verloor Antwerp op de Bosuil bovendien kansloos met 1-3, al lag dat volgens de coach vooral aan de eigen prestatie. "Dat was zeker niet onze moeilijkste match. Wij waren gewoon slecht en dan verlies je. Om te winnen moeten wij op 100 of 120 procent van onze kunnen zijn."

De voorbije week zag Bölöni twee erg verschillende prestaties tegen Club Brugge en Gent, maar dat bleek voor hem geen verrassing. "We spelen met verschillende spelers die nooit op het hoogste niveau hebben gespeeld. Dan is het logisch dat sommigen tegen Gent, drie dagen na de zware match tegen Brugge, een lager rendement halen. Ik hoop dat we tegen Charleroi opnieuw de mentale kracht vinden om er weer vol voor te gaan".

Daarvoor kan Antwerp voor het eerst rekenen op 'verloren zoon' Ritchie De Laet, die meteen in de kern zit. "Of hij zal starten weet ik nog niet. Uiteraard heeft hij weinig gespeeld in Engeland, anders zou hij hier niet zijn. Maar ik ben blij met zijn komst, want hij biedt ons meer mogelijkheden achterin." Ook voorin heeft Bölöni niet al te veel opties, zeker omdat hij tegen Gent niet tevreden was over Oulare. "Hij traint mee, maar mist matchritme, wat logisch is. Een wedstrijd is altijd de beste training. Maar we spelen geen oefenwedstrijden, hé! Het gaan om de punten en daar is Obbi niet altijd klaar voor".

Na Charleroi lijkt Antwerp de zwaarste affiches achter de rug te hebben, maar zo ziet Bölöni dat niet. "We moeten nog naar Anderlecht en Genk. En Eupen komt ook nog, onderschat hen niet. Het worden allemaal nog moeilijke matchen. Als je ziet hoeveel moeite het ons kost om punten te pakken... We willen erg snel groeien en we maken ook progressie, maar het gaat traag. Voor mij te traag. Dan heb ik het niet over het puntenverlies tegen Gent, maar wel thuis tegen Lokeren of Mechelen. Daarom ben ik niet bezig met Play-Off I".