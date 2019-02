Awoniyi loodst Moeskroen met goal en assist naar nieuwe zege tegen Cercle Eddy Soetaert

17 februari 2019

21u45 0 Excel Moeskroen MOU MOU 3 einde 0 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Taiwo Awoniyi heeft het weer gedaan. Hij scoorde zijn 4de doelpunt sinds hij in januari naar Moeskroen terugkeerde. En hij heeft ruim aandeel in de wonderlijke 15 op 15 die de Walen in 2019 al hebben bijeengevoetbald.

‘Mouscron champion’: de Excel-supporters zijn als egels door de lentezon vervroegd uit hun winterslaap gewekt. Gisteravond waren ze alweer met ruim vijfduizend, in december nog maar met vijftienhonderd. Bernd Storck wordt er inmiddels op handen gedragen, Awoniyi is de nieuwe god. Overbodig in Gent, onmisbaar in Moeskroen waar hij zich weer helemaal thuis voelt. Hij was het die meteen na de pauze Taravel omspeelde en kundig inschoot, hij was het ook die meteen daarna Amallah aanspeelde die tussen drie talmende verdedigers afmaakte. Cercle Brugge K.O. in vier minuten. Pierrot strooide nog wat zout in de wonde in de toegevoegde tijd.

De groen-zwarte cijfers doen pijn aan de ogen: 2 op 15 na Nieuwjaar, 2 op 21 in de jongste zeven wedstrijden. Vrije val, heet dat. Het is goed voor Cercle dat Lokeren onderin is vastgeroest of de onderlinge confrontatie op de slotdag van de reguliere competitie had nog best spannend kunnen worden.

Enig lichtpuntje was het debuut van Adama Traore. De Monaco-huurling speelde in een vorig leven nog als Rijsel-huurling voor Moeskroen en verving nu Mercier die rust kreeg, allicht ook al omdat hij aan negen gele kaarten toe is.

Vroeg in de wedstrijd scoorde Cercle dan wel met een kopbal van Marega maar het doelpunt ging de vuilnisbak in omdat Bruno die in de buurt liep bij de vrijschop wél buitenspel stond. Meteen nam Moeskroen de partij in handen en gaf het nooit meer af. Een fenomeen, die Storck.