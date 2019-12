Avenatti schenkt Standard in extremis de zege tegen moedig Cercle YP/LUVM

01 december 2019

19u50 4 Standard STA STA 2 einde 1 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Standard kroop tegen een verrassend sterk Cercle Brugge door het oog van de naald. Nadat de Rouches voor de pauze al te veel kansen onbenut lieten en Cercle een kwartier voor affluiten langszij kwam, konden de Luikenaars pas in de 92ste minuut de winst naar zich toe trekken. Invaller Avenatti schoot zijn team naar de tweede plaats in de klassering, op zes punten van leider Club Brugge. Cercle blijft laatste, drie punten achter Waasland Beveren en nu al zeven achter KV Oostende.

Enkel omdat de Rouches voor de pauze bijzonder slordig met hun kansen om sprongen, mocht de hekkensluiter halfweg nog op eventuele puntenwinst hopen. Cercle-coach Storck opteerde voor een vijfmansdefensie met de jonge Arne Cassaert als debutant, en met Hazard en Somers als meest offensieve pionnen in een team zonder echte spits. Michel Preud’homme bracht Fai, Amallah en Oulare in de plaats van Vojvoda, Lestienne en Emond die op Guimaraes nog waren gestart.

Een dik halfuur hield Cercle stand op Sclessin, maar op een paar halve kansjes in de beginfase na ondergingen de groen-zwarten voortdurend de wet van de sterkste. Maar Standard werkte niet goed af. Oulare besloot onbesuisd voorlangs nadat Cimirot op de vuisten van Hubert had geknald, en Mpoku trof (vanuit buitenspel, bleek nadien) alleen voor doel de buitenkant van de paal.

Het was uiteindelijk de aanvoerder van de Rouches die na een fantastische actie de verdiende voorsprong forceerde. Mpoku zette de actie met Carcela (enig hakje) op rechts op, Oulare was het tussen- en Amallah het eindstation. De linkspoot zat sneller op de bal dan debutant Cassaert en Hubert was geklopt (1-0). De ex-doelman van Standard hield Obbi Oulare vervolgens tot tweemaal toe van een treffer af in wat een echte belegering van zijn doel was geworden.

Met Foster in de spits ten nadele van Cassaert probeerde Storck de bakens te verzetten. Het overwicht van Standard (waar Preud’homme eerst Avenatti en nadien Cop bracht voor Oulare en Mpoku) werd minder nadrukkelijk, maar echte kansen bleven toch uit voor de bezoekers. Tot Gory, die de hard aangetrapte Hazard was komen vervangen, Foster wegstuurde en de Zuid-Afrikaan te weinig deed met de grote ruimte die voor hem lag. Cercle putte er wel moed uit en ging harder aandringen. Donsah stak de bal nog voorlangs, maar bij de volgende prik was het wel raak. Een hoge bal in het doelgebied van Standard raakte niet weg en Omolo tikte een kopbal van Panzo met de hak voorbij Bodart (1-1). Minuten na de gelijkmaker kwam Standard bijzonder goed weg toen Foster de paal trof.

Standard trachtte tevergeefs een slotoffensief op te zetten, maar het was Bodart die Saadi op de counter van een tweede Brugse goal moest afhouden. Toen niemand het nog verwachtte, sloeg Avenatti in de 92ste minuut uiteindelijk toch nog toe (2-1).