Avenatti helpt Kortrijk met twee late treffers aan zege tegen Cercle Eddy Soetaert

02 maart 2019

Je zult maar bondscoach zijn. Zo'n frisse avond vroeg in maart kun je met vrouwlief bij het haardvuur zitten en… je beslist om naar Kortrijk-Cercle Brugge te gaan kijken. Zelfkastijding. Zo weet Roberto Martínez nu ook eens hoe slap Belgisch voetbal kan zijn. Maar als de Spanjaard tot het einde is gebleven, heeft hij het toch nog even zien spoken: Felipe Avenatti kopte in het slot van de wedstrijd twee ballen tegen het net, goed voor een nog amper verwachte zege.

Cercle deed wat het kon en had best recht op een punt. Kortrijk daarentegen bakte er een uur niets van tot… jawel, tot Teddy Chevalier erin kwam. Hij bracht schwung in het slappe spel van zijn team en was de aanbrenger van de twee doelpunten.

Meteen wipt Kortrijk over Charleroi naar de achtste plaats en is puur mathematisch nog altijd niet uitgeschakeld voor de top-zes. Anderlecht-Kortrijk kan zondag nog een pittig partijtje worden.

KVK had aanvankelijk zijn schutterstalent op de Freethiel achtergelaten. Vorige week goed voor zes goals, nu vooral voor een mandje gemiste kansen. Avenatti kopte een paar voorzetten van D’Haene iets te simpel naast, Nardi deed de rest. De Cercle-doelman duwde een scherpe kopbal van Ezekiel in hoekschop, pakte een derde kopbal van Avenatti na een knappe voorzet van Golubovic en duwde een vlam van De Sart naast de staander onorthodoks in corner.

Kortrijk had duidelijk te weinig scherpte én te weinig grinta om langszij te komen nadat Cercle al op de tiende minuut op voorsprong kwam. Het was Benjamin Delacourt die zijn eerste van het seizoen maakte. Etienne stuurde de bal na een afgeweerde hoekschop weer voor doel en de centrale verdediger was er nog present om in te koppen.

Kortrijk stuntelde er op los zodat de supporters na minder dan een uur spel hun team flink gingen uitfluiten. Tegen die tijd had het trouwens best al 0-2 kunnen staan want even voor de pauze mocht Guévin Tormin vrij van opponent vanop zo’n tien meter aanleggen maar hij trapte de bal zowaar nog naast het doel.

‘Teddy Teddy’

Yves Vanderhaeghe greep naar het ultieme redmiddel: Teddy Chevalier, hij die tegen Zulte Waregem inkwam en meteen de match deed kantelen. Teddy deed het weer. Hij eiste wel meteen twee vrijschoppen op, trapte de ene tegen een verdediger, de tweede over. Maar zijn daaropvolgende voorzet was wel knap: niemand van zijn maats had er evenwel op gerekend. De volgende – weer prima – kon Avenatti net niet voldoende raken om Nardi te verslaan. Twee minuten verder devieerde Delacourt een doelrijp schot van de Fransman. En dan, 80 minuten ver lepelde hij de bal uitgemeten op het hoofd van Avenatti: de Uruguayaan kopte die beheerst tegen het net.

Chevalier had nog wat in huis: een dolle diagonale ren dwars over het veld, een nuttig gedevieerde voorzet naar Kristof D’Haene en die zorgde meteen voor de assist die Felipe Avenatti andermaal in doel kopte.

Late overwinningen zijn altijd de leukste, maar wat eraan voorafging zal niet in het notaboekje van Roberto Martinez terechtkomen.