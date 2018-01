Autoritair en een prima lijnkeeper, maar soms ook zeep aan de handen: maak kennis met de nieuwe sluitpost van Club Brugge TLB

Club Brugge verraste gisteren vriend en vijand met de transfer van de 34-jarige doelman Vladimir Gabulov. De Rus speelde nooit eerder in het buitenland en is voor velen een nobele onbekende. Afgaand op beelden die op het internet circuleren, is Gabulov vooral een onverschrokken en autoritair figuur. Vlug tegen de grond, sterk op zijn lijn, maar soms ook met zeep aan de handschoenen. Maak kennis met de nieuwe sluitpost van blauw-zwart aan de hand van enkele hoogte- en dieptepunten:

Poll Vindt u dat Club Brugge met Gabulov een goede keuze maakte? Ja, ze zullen in Brugge niet over één nacht ijs gegaan zijn

Neen, een doelman van 34 halen getuigt van weinig toekomstvisie

Geen idee, we moeten zijn eerste wedstrijd(en) afwachten Ja, ze zullen in Brugge niet over één nacht ijs gegaan zijn 19%

Neen, een doelman van 34 halen getuigt van weinig toekomstvisie 41%

Geen idee, we moeten zijn eerste wedstrijd(en) afwachten 40%

Tien seizoenen, zeventien doelmannen

Op zijn 34ste zal Gabulov zich dus nog moeten bewijzen in België. En laat het Jan Breydelstadion nu net niet de eenvoudigste plaats zijn om dat als doelman te doen. De afgelopen tien seizoenen maakten er maar liefst zeventien keepers deel uit van de Brugse A-kern. Stijn Stijnen, Glenn Verbauwhede, Yves Lenaerts, Colin Coosemans, Geert De Vlieger, Sven Dhoest, Vladan Kujovic, Bojan Jorgacevic, Michael Cordier, Mathew Ryan, Sokratis Dioudis, Sinan Bolat, Sébastien Bruzzese, Ludovic Butelle, Jens Teunckens, Ethan Horvath en Guillaume Hubert stonden of staan de voorbije jaren allemaal met wisselend succes op de Brugse loonlijst.

De voorbije 10 seizoenen nam #ClubBrugge 17 (!) verschillende keepers meermaals in de kern op.



Waanzinnig aantal. #Gabulov Jarno Bertho(@ JarnoBertho) link

BELGA Stijn Stijnen.

BELGA Glenn Verbauwhede.

BELGA Yves Lenaerts, hier rechts van Stijn Stijnen.

©PHOTO NEWS Geert De Vlieger.

Photo News Vladan Kujovic.

Photo News Bojan Jorgacevic.

Photo News Sven Dhoest.

Photo News Mathew Ryan.

Gelukkige verjaardag Sokratis Dioudis! De doelman wordt 22 jaar vandaag! pic.twitter.com/ovM3YeKWNr Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

BELGA Michael Cordier (links) met Meunier en Engels.

belga Sinan Bolat.

BELGA Sebastien Bruzzese.

Photo News Ethan Horvath.

Photo News Jens Teunckens.

BELGA Guillaume Hubert.