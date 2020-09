Aster Vranckx na de schlemiel nu de gevierde man bij KV Mechelen met twee goals tegen slap STVV ODBS

26 september 2020

20u19 4 KV Mechelen KVM KVM 2 einde 0 STV STV STVV Jupiler Pro League Opluchting in het AFAS-stadion. Eindelijk, die tweede zege. Na een 0 op 12 en een hoofdaandeelhouder in de cel, 2-0 tegen een -het moet gezegd- zieltogend Sint-Truiden. Held van de avond was Aster Vranckx (17), die na de pauze in vier minuten tijd twee keer scoorde. Diezelfde Vranckx die in de vorige thuismatch tegen KV Oostende nog monumentaal miste. Ditmaal was glorie zijn deel.

Lang was het opnieuw een frustrerende avond voor KV Mechelen. Een blauwdruk van het voetbal dit seizoen. Geregeld aardige combinaties, maar zonder angel in het slot. Zeker de Zweedse combinaties tussen Mrabti en Engvall oogden opnieuw veelbelovend. Waar dat vorige week in Genk nog de opener opleverde, bleef die vanavond uit. Van Damme miste een goeie schietkans. De middenvelder heeft trouwens de eer om als eerste zich een gele schorsing op de hals te halen. Zesde match, vijfde gele kaart. Sint-Truiden van zijn kant stond goed en kwam er bij momenten aardig uit, maar dat was het dan ook. Ook Muscat zoekt nog naar zijn beste elf.

KVM stond voor een erg belangrijke tweede helft. Om de rust in de tent te bewaren, moest er tegen dit STVV gewonnen worden. Het discours van Vrancken werkte. De Camargo miste eerst nog, Vranckx deed dat niet. Op het uur werkte hij de perfecte assist van Mrabti af. Goeie aanwinst, de Zweedse linkerflank. Maar wat dan gezegd van Vranckx: vier minuten later opnieuw succesvol na voorbereidend werk van Engvall en De Camargo. Van dichtbij hoog en hard voorbij Steppe. Twee weken eerder was dat nog via de paal buiten, nadat hij voor een lege goal nog eerst een kop koffie kon drinken. De reactie van Vranckx na die match sprak boekdelen. De fase zou niet in zijn hoofd kruipen. Twee weken later bewijst hij dat ook. En of er een goeie kop op de middenvelder staat, die als nummer tien steeds nadrukkelijker zijn stempel op het Mechelse voetbal drukt.

Het verhaal van de match was geschreven. Coucke haalde met een knappe redding een kopbal van Suzuki nog uit het doel. De enige keer dat STVV dicht bij een goal kwam. KVM tankte vertrouwen en springt over Sint-Truiden, dat simpelweg niet thuis gaf en na de pauze overpowered werd door een gretig KVM. Eindelijk een eerste thuiszege. Met dank aan Aster. Een miljoenentransfer lonkt. Nog deze mercato? Of mag hij, zoals Kaboré van Manchester City, nog minstens dit seizoen groeien bij rood en geel?



