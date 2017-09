Assistent-coach Club: "Ik kan het niet vatten dat een nieuwe trainer na de beste start in jaren wordt uitgefloten" MH

09u12

Bron: Sport/Voetbalmagazine 4 photo_news Jupiler Pro League Rudi Cossey is sinds dit seizoen als T2 aan de slag bij Club Brugge, de club waar hij 22 jaar geleden zijn carrière als profvoetballer afsloot. In een interview aan Sport/Voetbalmagazine geeft hij meer duiding rond zijn keuze voor Club én heeft hij een boodschap voor de aanhang van blauw-zwart.

"Vorig jaar, net voor ik naar Racing Genk ging, hadden we al eens gesproken, maar toen zocht Club iemand voor de videoanalyses. Niet echt mijn ding. Ik zeg niet dat ik geen computer gebruik, maar mijn werk ligt meer op het veld", vertelt Cossey aan Sport/Voetbalmagazine.



"Na het vertrek van Philippe Clement vroeg Vincent Mannaert of ik interesse had, alleen was toen nog niet duidelijk wie de nieuwe T1 zou worden en of hij zijn technische staf wilde meebrengen. Toen Ivan Leko werd aangesteld, zag ik een mooie uitdaging: samenwerken met een jonge en ambitieuze trainer die een duidelijk doel had: met Club offensief en ander - meer verzorgd - voetbal spelen. Elk jaar meespelen voor de prijzen, zoals in Gent en Genk, is een uitdaging", gaat Cossey verder.

photo_news Cossey (rechts in de dug-out)

"Kan dat niet vatten"

Na het verlies op Le Canonnier tegen Moeskroen moest vooral coach Ivan Leko het ontgelden bij de supporters. "Ik was enorm verbaasd dat onze supporters, na het verlies in Moeskroen, zo negatief waren tegenover Ivan. Ik begrijp de ontgoocheling - wij waren óók teleurgesteld - maar ik kan het niet vatten dat een nieuwe trainer na de beste start in jaren wordt uitgefloten", aldus Cossey.

BELGA