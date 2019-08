Armoe troef in snikhete Hel van Stayen, met logische 0-0 als gevolg Filip Kevers

24 augustus 2019

22u30 2 STVV STV STV 0 einde 0 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Een zwak STVV en een nog zwakker Zulte Waregem bleven in de snikhete Hel van Stayen steken op een 0-0-gelijkspel. Met dat punt schiet geen van beide ploegen iets op.

Een vertimmerd STVV - nu ook zonder de geschorste Boli en met een niet geheel fitte Botaka op de bank - toonde van meet af aan veel goede wil en energie, maar slaagde er de hele eerste helft niet in één uitgespeelde kans te versieren. Hetzelfde kan gezegd worden van Zulte Waregem dat die eerste helft wel veel zuiniger voetbalde en zo krachten leek te sparen voor de tweede helft. Of was het de klapband van de spelersbus die hun voorbereiding had verstoord? De match was daardoor alleszins een halfuur later van start gegaan.

Uitsluitsel daarover moesten we krijgen in de tweede helft. Terwijl STVV de weg naar doel zocht maar te weinig creativiteit en punch toonde, bleven de bezoekers met veel balverlies en slordigheden ver beneden hun niveau. Kansen? Neen, die kregen we op wat slecht gerichte of te zwakke afstandspogingen niet te zien. O ja, er was nog een kopbal van dichtbij van Balongo. Maar, wat dacht je, ook die ging over. En aan bezoekerskant mikte Oberlin een kans van dichtbij op een attente Yakubi. Intussen waren we al ruim voorbij de 80ste minuut en probeerde STVV er nog een laatste offensiefje uit te persen. Verdienstelijk, maar ook niet meer dan dat. 0-0 was een logische uitslag.