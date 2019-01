Antwerps teammanager lanceert ‘Tinder voor voetbalclubs’, maar eerst komt zijn Standard naar de Bosuil: “Niet zomaar een wedstrijd” SJH

25 januari 2019

07u45 0 Jupiler Pro League Terwijl de Antwerp-spelers alle aandacht opeisen, is Frédéric Leidgens (39) de man die achter de schermen alle kleine en minder kleine details voor hen in orde brengt. De teammanager is na tien jaar Standard intussen aan zijn tweede seizoen bij Antwerp toe én zijn ervaring in het voetbalmilieu hoopt hij nu ook om te zetten in de praktijk, in de vorm van een website en app die het voor voetbalclubs eenvoudig moet maken om oefenwedstrijden te organiseren.

Toen Luciano D’Onofrio de sportieve macht bij Antwerp in handen kreeg, was Frédéric Leidgens één van de eerste ‘transfers’ die hij deed. De Luikenaar werkte eerder al tien jaar met de sportief directeur van de Great Old samen. Toen D’Onofrio Standard naar twee titels leidde, maakte ook Leidgens deel uit van het team achter de Rouches. Eerst als teammanager en perschef, later als commercieel directeur. Op de Bosuil sloegen de twee de handen opnieuw in mekaar. “Ik kan niet zeggen dat de match tegen Standard zomaar een wedstrijd voor me is”, lacht Leidgens. “Ik heb tien jaar op die club gewerkt. Alleen gaat het vooral om de sportieve belangen en die zijn niet klein. Daarnaast zullen ook heel wat vrienden en familie naar Deurne afzakken voor deze match. Dat maakt het nog nét wat leuker.”

Leidgens is intussen meer dan vijf jaar weg bij Standard en in die periode ging de club er helemaal anders uitzien. “Ik ken hun teammanager Benjamin Nicaise omdat hij speler was toen ik er rondliep. Verder zijn de veiligheidsverantwoordelijke Christian Hannon, stadiondirecteur Sacha Feytongs en boekhouder Philippe Gillis de club trouw gebleven. Voor de rest is bijna alles anders. Zo gaat dat nu eenmaal in het voetbal, zeker?”

Over naar Antwerp, of toch niet helemaal. De gelijkenissen met het Standard van toen zijn opvallend. D’Onofrio begon in Luik ook van nul te bouwen aan een succesverhaal. Leidgens zat toen al op de eerste rij en ziet nu ook Antwerp evolueren. “In het begin heb ik me die bedenking ook wel eens gemaakt, maar het klopt toch niet helemaal. De structuur, het management is hier al veel professioneler dan destijds bij Standard. De ambities zijn torenhoog en dat trekt mij ook aan. Dat motiveert. Ik ben snel voor de club én de stad gevallen. De Antwerpenaren waar ik mee in contact sta, zijn heel vriendelijk. Ze hebben me allemaal geholpen én meestal in het Frans. Ik maak er een zaak van om zo snel mogelijk vloeiend Nederlands te leren spreken en schrijven.”

Leidgens wil zijn ervaring in het voetbalmilieu nu ook omzetten in een nieuw platform voor voetbalclubs om makkelijker oefenwedstrijden te kunnen regelen. Zo stapt hij naast zijn rol bij Antwerp in de zakenwereld en hoopt hij dat zijn idee aanslaat. “Een beetje het Tinder voor voetbalploegen”, lacht hij. “Een van mijn taken als teammanager is om de juiste oefenwedstrijden te vinden die aan alle eisen van de coach voldoen. Dat gaat over timing, niveau, locatie... Met de site en de applicatie die ik wil lanceren, kunnen alle clubs ter wereld zich gratis registreren om vervolgens voor een oefenwedstrijd de juiste tegenstander te vinden. Op die manier kan een taak die momenteel nog heel tijdrovend is, op enkele minuutjes worden afgehandeld. Zoals er al zoveel websites bestaan voor het zoeken van een appartement of een wagen, kan een club dan ook even simpel op zoek naar een tegenstander voor een oefenwedstrijd. Het project is intussen wereldkundig gemaakt en ik ben nog op zoek naar de juiste partners, maar het is de bedoeling om eind mei, begin juni alles op te starten.”