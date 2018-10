Antwerp zet scheve situatie in vijf minuten tijd recht en wint alsnog van Eupen Stijn Joris

06 oktober 2018

19u48 6 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 2 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Geen makkelijke avond aan de Kehrweg voor Antwerp, maar in een verschroeiend laatste halfuur zette de Great Old alles recht. Refaelov tekende voor de gelijkmaker, Rodrigues tikte de 1-2 binnen. Antwerp springt zo minstens tot morgen over Anderlecht en nestelt zich de top drie.

Antwerp maakte de trip naar Eupen zonder Yatabaré. De Malinees sukkelde de voorbije week met een lichte kuitblessure en was niet fit. Nazaryna mocht starten. Bölöni koos op de linkerkant voor Bolingi. Topschutter Owusu zat op de bank. Makélélé had weinig redenen om te wisselen na de 1-3-uitzege in Kortrijk. Blondelle verving de geblesseerde Pouraliganji. Bolat kwam in de beginfase goed weg. Hij probeerde Ocansey te lobben, maar via het hoofd van Ghanees ging de bal in het zijnet. Eupen begon gretiger, de duels waren voor de Panda’s. Behalve dan Toyokawa. De enige aanvaller van de thuisploeg werd onder de voet gelopen door Arslanagic en Van Damme. Eupen zocht de combinatie en hield de bal keurig op de grasmat, maar doelgevaar bleef lang uit. Antwerp sprokkelde een half dozijntje corners, maar de meeste voorzetten waaiden voorbij de kooi van Van Crombrugge. Lazare kreeg zijn voorzet wel tot bij Toyokawa maar zijn acrobatische poging miste richting. De Japanner vond uiteindelijk toch het gaatje. Na een tackle van Arslanagic kwam hij met een gelukje weer in balbezit. Gemeten voorzet voor Fall en die had maar binnen te tikken. Het eerste schot op doel was meteen raak voor Eupen. Van Crombrugge moest vlak voor rusten toch een keertje tussenkomen. Een carambole via Haroun dook hij uit de benedenhoek.

Vijfde assist voor Jukleröd

Bölöni greep bij de rust al in. De bleke Bolingi bleef in de kleedkamer voor Baby. Die kreeg meteen een gemeten voorzet van Refaelov in de kleine rechthoek, maar trapte naast de bal. Even later was het alle hens aan dek aan de overkant. Van Damme hield Toyokawa op de doellijn van de 2-0. Antwerp werd wat zenuwachtiger en ging zich ergeren, mede omdat Marreh zich tot drie keer toe liet verzorgen vooral geblesseerd naar de kant te gaan. De Great Old vond geen opening. Eupen had alles goed op orde. Een hard werkende Refaelov flikte het dan toch. Met een lage schuiver van net buiten de zestien bracht hij knap de 1-1 op het bord. De Panda’s even van hun melk. Van Crombrugge moest Mbokani van de 1-2 houden. Antwerp had Eupen plots in een omknelling. Jukleröd, ook al de aangever bij de 1-1, flitste met een heerlijke schaar voorbij Molina en legde gepast terug voor Rodrigues. De Portugees maakte zijn eerste van het seizoen en gaf Antwerp vijf minuten na de gelijkmaker meteen de leiding. Maar de verdienste was vooral voor Jukleröd. De Noorse linksachter zit na tien duels al aan vijf assists. Indrukwekkend cijfermateriaal. Eupen kwam er niet meer uit. Na een knap eerste uur stuikten de Oostkantonners helemaal in elkaar. Antwerp gaf de voorsprong niet meer uit handen en pakt na een 1 op 6 nog eens de volle buit. De Great Old wipt ook minstens tot morgen over Anderlecht naar de derde plek.

Meer over Antwerp

sportdiscipline

sport

voetbal

Eupen

sportevenement