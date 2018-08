Antwerp zet ongeslagen reeks verder na winning goal van Owusu op het veld van Moeskroen Stijn Joris

11 augustus 2018

22u19 6 Excel Moeskroen MOU MOU 0 einde 1 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Antwerp legt met een knappe 7 op 9 voorlopig beslag op de tweede plek. Op Le Canonnier was het wel lang wachten tot Owusu de ban brak. De Ghanees kopte de enige goal van de match voorbij Werner.

De eerste helft op Le Canonnier had niet veel om het lijf. Antwerp was de meest dominante ploeg, maar veel gevaar kwam er niet uit voort. En als de Great Old kon dreigen, gebeurde dat via Hairemans. De ideeën komen nagenoeg exclusief van hem bij dit Antwerp. Eerst met twee rechtstreekse vrije trappen. De eerste bokste Werner weg. De tweede ging net over en naast. Even later stoomde Geoffke Deurne-Noord door op rechts. Zijn aflegger was op maat voor Yatabaré, maar die trapte pal op Werner. Moeskroen probeerde af en toe iets te forceren door snel om te schakelen. Zo creëerde het een paar keer een man meer situatie, maar Arslanagic en Borges hadden bij Antwerp alles onder controle. De gevaarlijkste fase was voor de slotminuut van de eerste helft. Een hoekschop van Hairemans werd afgeweerd, maar Yatabaré kreeg zo een schietkans. Hij trapte hard naar de grond, maar Godeau kopt zijn poging nog in hoekschop. De 0-0 bij de rust was geen verrassende tussenstand.

De tweede helft begon gelijkaardig. Antwerp zocht het ferventst naar een goal, maar echt doelrijpe kansen bleven uit. De lokroep naar Ivo Rodrigues - tegen Kortrijk nog uitblinker, in Moeskroen weer op de bank - kon niet uitblijven. Minuut 55 begon zijn naam in het uitvak te weerklinken. Een bleke Owusu had weinig impact op de match. Hairemans legde nog eens af voor Haroun, maar de kapitein trapte op de vuisten van Werner. Die raakten stilaan verschroeid want ook op een vrije trap van Hairemans bokste hij de bal nog een keertje weg. Moeskroen droeg amper nog iets bij aan de wedstrijd en verkoos al erg vroeg om de 0-0 te verdedigen in plaats van voor eigen volk op zoek te gaan naar een goal. Bölöni had intussen Rodrigues op verzoek van de fans in de ploeg gebracht. De Portugees speelde Hairemans vrij, maar diens schuiver ging net naast.

Het leek maar niet te gaan lukken voor Antwerp. Tot Jukleröd op links ruimte vond. De Noor zag de aanstormende Owusu de zestien induiken en leverde een gemeten voorzet af. Owusu buffelde de 0-1 binnen. De Ghanees zat tot op dat moment totaal niet in de wedstrijd, maar sleepte wel de drie punten uit de brand. De score had nog kunnen oplopen, maar Bolingi en opnieuw Owusu troffen de paal. Moeskroen had geen weerwoord en zo blijft het ook na drie speeldagen met 0 punten staan. Antwerp haalt 6 op 6 buitenshuis en mag zich opmaken voor de topper van volgende week tegen Club Brugge in een ongetwijfeld volgepakte Bosuil.