Antwerp zet na heerlijke vrijschopgoal Refaelov recordreeks van 16 op 18 neer onder Bölöni AR/XC

14 december 2019

19u49 6 Antwerp ANT ANT 1 einde 0 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Antwerp behaalde tegen Eupen een moeizame zege. Niet toevallig Refaelov maakte het verschil. De Israëliër presteerde op niveau. Iets wat van de andere smaakmakers op de Bosuil niet kan gezegd of geschreven worden. Met 16 op 18 zet Antwerp de strafste reeks neer sinds Bölöni coach is en klimt het voorlopig naar de tweede plaats.

Laszlo Bölöni voerde twee wissels door in vergelijking met vorige week: Coopman en Juklerod kwamen aan de aftrap ter vervanging van De Sart en De Laet. Beñat San José hield het bij Eupen bij wat, na veel zoeken en tasten, zijn verdedigend ingestelde typeploeg is geworden. Aan Antwerp om de opening te vinden. Wat niet evident bleek te zijn. Gestommel in de rechthoek van De Wolf ? Ja. Open doelkansen? Neen.

Antwerp aan het werk zien, is uitkijken naar Lamkel Zé. Als Hij zich op gang trekt, gaat er een siddering door het stadion, dat uitverkocht was voor het duel met de Panda’s. Nu, uitverkocht is relatief. De bezoekers hadden aan één busje genoeg om de verplaatsing te maken.

Terug naar Lamkel Zé. Mbokani wordt, volkomen terecht, tot de favorieten gerekend voor de Gouden Schoen. Ons zou het niet verbazen mocht ‘LZ7' ook vrij hoog eindigen. De 23-jarige Kameroener valt niet enkel op door zijn fratsen, hij kan verduiveld goed voetballen. Als hij in zijn dagje is, wat tegen de Panda’s niet het geval was.

Antwerp geraakte tot de rust niet verder dan een ‘centershot’ van Cooopman, waar De Wolf zijn werk mee had om in hoekschop te duwen, een gekraakte volley van Mbokani en een paar pogingen van Refaelov over of naast. Het ontbrak Haroun en co. aan tempo en creativiteit om het compacte blok van Eupen uit verband te spelen.

De bezoekers kwamen in het begin van de tweede helft opzetten. Of liet Antwerp begaan om de Panda’s uit hun tent te lokken en op die manier eindelijk ruimte de creëren? Hoe dan ook, de eerste uitgespeelde kans kwam er tijdens die mindere periode van de thuisploeg. Refaelov bracht met een geniale doorsteek de ingevallen Mirallas schuin voor De Wolf. De jonge Duivel redde. Even later miste Mirallas in de kleine rechthoek dé kans om 1-0 te maken.

Ondertussen kreeg Mbokani het op het heupen. Eerst ging hij in de clinch met Verdon, daarna met Ebrahimi. Het leverde hem zijn vijfde gele kaart op. Geen topschutter dus zondag op STVV.

In minuut 78 claimde Mirallas een penalty. Onterecht. Amat beging zijn overtreding buiten de rechthoek. Toch leverde de fase het openingsdoelpunt en — zoals later bleek — de winning goal op. Refaelov, de beste van zijn ploeg, zette de vrije trap heerlijk om. 1-0: de achtste opeenvolgende zege van Antwerp tegen Eupen zat er aan te komen. Zonder brio? In de rangschikking valt daar niks van de merken en daar gaat het om.

In het slot haalde Bolingi zich in één en dezelfde fase drie kaarten op de hals: twee gele, gelijk aan rood.