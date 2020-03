Antwerp wordt over de streep getrokken: 24 clubs stappen in collectief tv-contract



Stephan Keygnaert

18 maart 2020

14u40 8 Jupiler Pro League Antwerp is mee aan boord. Alle 24 profclubs stemmen in met de collectieve verkoop van de televisierechten voor de komende vijf jaar aan Eleven Sports. Daarover is een (financieel) akkoord bereikt na een ultiem overleg tussen de bestuurstop van Antwerp en de Pro League.

Toen op 13 februari de Pro League zich akkoord verklaarde met de collectieve verkoop van de tv-rechten aan Eleven Sports, weigerden twee clubs te tekenen: AA Gent en Antwerp. Gent kon het niet maken om een van hun trouwe commerciële partners, Telenet, zomaar te negeren, én had ook inhoudelijk voorbehoud bij de productiemogelijkheden van het bedrijf Eleven Sports, maar draaide enkele dagen later alweer bij «in het algemeen belang». Antwerp hield het been stijf. De club kon zich niet vinden in de verdeelsleutel van het bedrag dat Eleven Sports ophoestte. Antwerp eiste weliswaar niet wat de G5 zou verdienen, maar achtte zich structureel, sportief en communitygewijs ambitieuzer dan de rest van de K11, en wilde dit omgezet zien in cijfers – «Antwerp dient naar waarde geschat», sprak voorzitter Paul Gheysens in deze krant.

Bijna een maand later is er een eind gemaakt aan de impasse. Met name Club Brugge begreep al snel dat een afscheuring van Antwerp van de Pro League contraproductief zou werken. Voor Eleven Sports werd een contract zonder Antwerp vanzelfsprekend ineens minder waard. Maar ook imagogewijs: Antwerp is cruciaal in het BeNe-League-verhaal. Een metropool als Antwerp met een voetbalclub in razendsnelle ontwikkeling is onontbeerlijk in de opzet van een nieuwe Belgisch-Nederlandse competitie.

Finaal kwam een financiële deal met Antwerp op tafel die alle partijen tevreden stemt: Antwerp, de Pro League, en Eleven Sports. Tegelijkertijd komt voortaan een tegemoetkoming voor álle teams van de K11 die play-off 1 halen.

Zo was er de voorbije weken geregeld contact tussen Luciano D’Onofrio en vooraanstaande leden van de Pro League. Peter Croonen wilde als voorzitter van de Pro League immers niks liever dan dat zijn hele organisatie samen bleef in dit verhaal, zonder dissidenten. Zijn CEO Pierre François haalde al zijn politieke talenten boven.

