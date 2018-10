Antwerp wipt over Anderlecht: Haroun stuwt Great Old met fraaie treffer naar zege op de Freethiel Stijn Joris

28 oktober 2018

21u52 6 Waasland-Beveren WBE WBE 0 einde 1 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Dat Antwerp op de Freethiel - zij het zuinig - wint, kan je intussen voor doodnormaal aannemen. De Great Old wipt naar de derde plek, slechts twee puntjes achter Club Brugge. Faris Haroun zorgde met een fraaie treffer voor de 0-1-zege tegen Waasland-Beveren. Deze week moet blijken hoe sterk het collectief van Luciano D’Onofrio écht is.

Alles komt terug. Ook Faris Haroun. 32 intussen en in zijn beste periode een vlot scorende middenvelder bij Racing Genk, ex-Rode Duivel ook. Vandaag steunt Antwerp op hem. Al het vuile werk knapt hij op voor de verdediging. Bölöni maakte van hem zijn kapitein en dit seizoen ontpopt hij zich ook nog eens tot de man van belangrijke goals. Je linkt hem nochtans niet met een fluwelen traptechniek, maar zijn treffer van vanavond was er wel eentje om in te kaderen. Terwijl Antwerp heel wat scorend vermogen aan zijn kern toevoegde, is het de enige overblijver van de kampioenenploeg van twee jaar geleden - Owusu en Hairemans startten op de bank - die het flikt. Eenvoudige aflegger van Mbokani, even klaar leggen, kijken en haarfijn in de verste hoek borstelen. Roef had geen verhaal. De vijfde al voor Haroun.

De eerste clean sheet in acht wedstrijden mag je bovendien ook voor een stuk aan hem toedichten. Haroun blust zoveel brandjes voor de verdediging dat Bölöni intussen al een controlerende middenvelder minder opstelt. De 4-2-3-1 van de Roemeen neigt de laatste wedstrijden meer naar een 4-1-4-1. Waasland-Beveren deed het niet eens zo verkeerd, maar dit Antwerp is zo volwassen dat Boljevic en co niet snel voor paniek in de Antwerpse gelederen zorgen. Al zat het ook enorm mee toen Vellios in blessuretijd de 1-1 onbegrijpelijk voor een lege kooi liet liggen.

Na 12 speeldagen parkeert RAFC zich keurig tussen nummers één en twee Genk en Club Brugge en Anderlecht, Gent en Standard. Met 25 op 36 zitten ze op de Bosuil aan een gemiddelde dat straks ruimschoots moet volstaan voor de top zes. Als we de vergelijking met vorig seizoen maken, staan er al zes punten meer op de teller dan vorig jaar in dit stadium. Of de Great Old ook bij machte is om de vaste play-off 1-klanten iets in de weg te leggen, moet nu gaan blijken. Woensdag zakt het schier ongenaakbare Racing Genk naar een - ongetwijfeld volle - Bosuil af en zondag maakt het de verplaatsing naar Sclessin. Game on, Laszlo.