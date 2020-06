Antwerp wil Birger Verstraete terug naar België halen, middenvelder legt testen af MVS

19 juni 2020

Verstraete-Verstraete. Wordt dat in de toekomst het centrale middenveldduo van Antwerp FC? De kans zit erin, want nadat het eerder Louis al aantrok, richt de Great Old nu haar pijlen op Birger (26). De 26-jarige West-Vlaming zit momenteel op een zijspoor bij FC Köln, dat hem vorige zomer wegplukte bij AA Gent voor zo’n 3,5 miljoen euro en waar hij nog een contract tot juni 2023 heeft. Dit seizoen kwam hij pas zeven keer aan de aftrap in de Bundesliga.

Antwerp had gehoopt de onderhandelingen in alle stilte volgende week te kunnen afronden - beducht voor mogelijke kapers op de kust - maar nu lekte de interesse toch al uit. Op dit moment legt Verstraete testen af, daarna volgen verdere onderhandelingen.

