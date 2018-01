Antwerp stoomt Jonathan Pitroipa klaar in Algorfa: "Ik zit aan 90 procent" Stijn Joris in Spanje

15u47 0 Photonews Jupiler Pro League Als hij zijn niveau van bij Hamburg en Rennes haalt, wordt Jonathan Pitroipa (31) sowieso een absolute meerwaarde voor Antwerp. Alleen is het van 18 januari van vorig jaar geleden dat de Burkinees nog in actie kwam. In Algorfa hoopt Bölöni hem klaar te stomen, maar Pitroipa zegt zelf niet meer veel nodig te hebben om weer helemaal de oude te zijn.

"Ik zit al aan 90 procent", legt hij in de lobby van het La Finca Golf Resort uit. Bölöni zal het graag horen. Pitroipa legt uit waarom. "Ik heb misschien al een hele poos geen wedstrijd meer gespeeld, maar ik mocht wel mijn conditie onderhouden bij Paris FC. Daar heb ik als een prof geleefd en kon ik werken in ideale omstandigheden. De vorm is er echt wel. Ik heb voor de winterstop al een week met Antwerp getraind. Van zodra we een akkoord hadden, kon dat. Ik voelde me goed en ben goed ontvangen. Er zit een goede dynamiek in de groep."

De eerste training doorstond Pitroipa op een elleboogje van Ghandri na vlekkeloos. Hij heeft nog 15 dagen vooraleer de Great Old de competitie hervat. Hij acht het dan ook best mogelijk dat hij de clash met Club Brugge haalt. "Ik ben op zich klaar om te spelen. Het enige wat ik mis, zijn enkele oefenwedstrijden om het ritme weer op te pikken en die laatste 10 procentjes beter te worden. Mijn niveau is nog net hetzelfde als voor mijn blessure. Het klopt dat ik geen matchen meer speelde, maar in april was ik weer wedstrijdfit. Als we morgen een wedstrijd hadden, zou ik zo 60 minuten kunnen spelen."

