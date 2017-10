Antwerp – Standard in cijfers: Antwerpse efficiëntie tegen Luikse comeback-kids Dieter Peeters

Antwerp gaat vanavond op zoek naar hun eerste thuiszege tegen Standard in 21 jaar. In het seizoen 1996/97 won het met 3-0. Om in 2017 de buit binnen te halen zal Antwerp moeten rekenen op zijn efficiëntie en tegelijk opletten voor een comeback van Standard.

Luikse comeback-kids

3x achterstand omgebogen in winst

Standard kwam in 11 wedstrijden al 9 op achterstand. Van die 11 kon het er toch nog 3 winnend afsluiten en 2 keer een gelijkspel uit de brand sleepte. Geen enkele ploeg haalde gemiddeld meer punten na een achterstand dan Standard (1,22 punten na achterstand).

De oorzaak ligt vooral bij de zwakke start van de Luikenaren. Standard kon nog maar één keer als eerste scoren dit seizoen. Bovendien slikten Ochoa en zijn maats 5 van hun 16 doelpunten in het openingskwartier. Gelukkig voor Standard treffen ze met Antwerp een tegenstander die kwetsbaar is op het einde van de wedstrijd. Bolat moest zich al 5 keer omdraaien in het laatste kwartier.

Efficiënt Antwerp

1 op 5 schoten is een doelpunt

Geen enkele ploeg schiet zo weinig op doel als Antwerp. The Great Old schiet gemiddeld 8 keer per wedstrijd richting doel, terwijl het gemiddelde in de hoogste klasse op 10 ligt. Maar de troepen van coach Bölöni toonden zich tot nu toe wel enorm efficiënt. 21% van hun schoten werden een doelpunt. Enkel Waasland-Beveren en Club Brugge zetten hun kansen nog net iets vaker om.

‘Buitenlands Standard’ tegen ‘Belgisch’ Antwerp

Van alle clubs in de hoogste klasse gaf Standard de meeste speelminuten aan buitenlanders. 89% van de mogelijke speelminuten werden ingevuld door een buitenlandse speler. Antwerp daarentegen kleurt opvallend Belgisch. Het is 1 van de 3 ploegen waar meer dan de helft van de speelminuten naar Belgen gingen (52%). Enkel Zulte Waregem (62%) en KV Mechelen (53%) gebruikten vaker Belgen.

Haroun is een van de vele Belgen bij Antwerp.