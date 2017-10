Antwerp pakt de scalp van Zulte Waregem en staat trots te blinken op de derde plaats DMM

21u49 0 Photo News Jupiler Pro League Antwerp heeft de drie punten thuis gehouden tegen Franky Dury en de zijnen. 'The Great Old' klom in de eerste helft tegen Zulte Waregem op voorsprong dankzij een knappe goal van Oulare. Een eigen doelpunt van Baudry kort nadien plaveide de weg naar een vijfde competitiezege.

De strijd om de derde plaats. In die woorden liet Antwerp-Zulte Waregem zich vanavond samenvatten. Grote belangen dus voor beide ploegen aan de Oude Bosuillaan en dat kwam vooral Antwerp goed uit in een alweer sfeervol stadion.

Lees ook Herlees hoe Antwerp Zulte Waregem onder de knoet houdt op de Bosuil (3-0)

Het stamnummer 1 waarschuwde de bezoekers een eerste keer vroeg in de wedstrijd, maar scoren lukte aanvankelijk niet. Het was wachten tot Obbi Oulare halverwege de eerste helft z'n duivels zou ontbinden. De gecontesteerde aanvaller diende zijn ex-team van repliek met een mooie trap in één tijd in het benedenhoekje.

Antwerp zat op rozen, zeker toen Baudry enkele minuten later Oulare een handje toestak om de 2-0 voorbij zijn eigen doelman te krijgen. Een vloekende Franky Dury mocht zo met een dubbele achterstand weer de kleedkamer intrekken.

Tweede helft is maat voor niets

Veel zoden bracht de tirade van de Zulte Waregem-coach niet aan de dijk. Baudry ontpopte zich andermaal tot de schlemiel toen hij ploegmakker Heylen tot een tweede gele kaart en strafschopfout dwong. Hairemans nam het geschenk vriendelijk in ontvangst. Meteen de eerste penalty-goal op de Bosuil sinds 2004.

Antwerp had de schaapjes op het droge en dat vertaalde zich daarna ook in het spelbeeld. Zulte Waregem kon niet echt meer met tien man, Antwerp hoefde niet echt meer. 3-0, en zo staat 'The Great Old' fier op een gedeelde derde plaats in de Jupiler Pro League.

Photo News

BELGA

BELGA