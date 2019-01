Antwerp op stage vertrokken, Govea blijft thuis



04 januari 2019

Antwerp is vanmiddag op stage vertrokken naar het Spaanse Algorfa, waar het afgelopen winter ook al het laatste luik van de competitie voorbereidde. 29 spelers stapten in de luchthaven van Deurne op het vliegtuig. Ivo Rodrigues reist vanuit zijn thuisland Portugal rechtstreeks naar Spanje. Omar Govea bleef als enige in Antwerpen achter. Hij sukkelt met de knie en de technische staf vond het beter dat hij thuis revalideerde. Trainer Bölöni geeft overigens enkele jongeren de kans om zich in Algorfa te tonen. Onder hen Japhet Muanza, een 17-jarige verdediger die vlak voor de afreis zijn eerste profcontract (voor 3,5 jaar) tekende.