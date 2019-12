Antwerp ontvangt morgen Anderlecht: wie kroont zich tot koning van kerstvoetbal? Topper tussen kerstexperten GLA

26 december 2019

06u00 0 Jupiler Pro League Voor het elfde seizoen op rij serveert de Pro League kerstvoetbal. De hoofdbrok staat vandaag al op het menu met zes matchen. Het dessert volgt morgen met Antwerp-Anderlecht als laatste wedstrijd van 2019. In dat duel staan de twee specialisten van het kerstvoetbal tegenover mekaar.

Antwerp, wel pas voor de derde keer present in de eindejaarsperiode van 1A, pronkt met een perfect rapport: twee zeges uit evenveel wedstrijden. Anderlecht is er onafgebroken bij sinds de invoering in het seizoen 2009-2010. Met succes, want twaalf matchen draaiden uit op tien overwinningen en twee draws: 32 op 36 of 88,9 procent. Dat is geslaagd met grootste onderscheiding.

Een zege op de Bosuil zou leiden tot net geen 90 procent en bijkomende gelukwensen van de examencommissie. Dat is mooi meegenomen, maar veel belangrijker: winst betekent hoe dan ook een goede zaak in de strijd voor een ticket voor play-off 1, zeker als hun concurrenten Zulte Waregem, KV Mechelen, RC Genk en Moeskroen hun slechte rapport voor het kerstvoetbal vandaag bevestigen en puntenverlies lijden.