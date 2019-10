Antwerp neemt maatregelen na wangedrag fans: drankverbod op hoofdtribune voor topper tegen Standard XC

04 oktober 2019

09u11

Bron: Belga 10 Jupiler Pro League Antwerp aanvaardt niet langer dat supporters tijdens wedstrijden voorwerpen, voornamelijk drankbekers, op het veld gooien. Dat gebeurde onlangs opnieuw in de Europese wedstrijd tegen het Nederlandse AZ. De club gaat de daders identificeren en bestraffen en kondigt tegelijk maatregelen aan. Zo zal er zondag in de thuismatch tegen Standard geen drank worden toegelaten in Tribune 1. Vorig seizoen moest de wedstrijd Antwerp-Standard tien minuten stilgelegd worden nadat Michel Preud’homme met bier bekogeld werd door de thuisaanhang.

“Door het gooien met voorwerpen, hoofdzakelijk bekers, door enkele individuen heeft de club de voorbije seizoenen herhaaldelijk sancties gekregen. De wedstrijd tegen AZ was op dat vlak een absoluut dieptepunt en een dreun voor het imago van onze club. De club is verplicht om maatregelen te nemen, het gooien van bekers draagt op geen enkele manier bij tot de fantastische sfeer die er door onze fans gecreëerd wordt. Integendeel!”, luidt het in een communiqué. “De club is actief op zoek gegaan om die mensen, die het voor alle andere supporters verpesten, te identificeren. Dankzij een constructieve samenwerking met de voetbalcel Binnenlandse Zaken zijn er reeds verschillende procedures tot burgerlijke uitsluiting opgestart.”

“Bijkomend zal tijdens de thuiswedstrijd tegen Standard van aanstaande zondag geen drank toegelaten worden op Tribune 1", vervolgt de Great Old. “Deze maatregel geldt enkel voor de hoofdtribune (Tribune 1), omdat het helaas duidelijk is geworden dat dergelijke incidenten hoofdzakelijk daar plaatsvinden, en geldt voorlopig enkel voor een wedstrijd.”

“De club voert hiermee enerzijds consequent haar veiligheidsbeleid verder uit, anderzijds roepen we alle supporters op om te doen waar ze goed in zijn: zorg voor die unieke vocale sfeer op de Bosuil en steun onze Reds”, besluit het persbericht.

