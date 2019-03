Antwerp neemt in slot de maat van Eupen en is zeker van plaats in play-off 1 MH

03 maart 2019

21u52 5 Antwerp ANT ANT 2 einde 1 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Play-off 1 is nu ook mathematisch een feit. Antwerp kende vanavond veel moeite met een stug Eupen, maar finaal boekte het een cruciale zege (2-1).

Antwerp wou na drie matchen zonder nog eens aanknopen met de zege. De start was alleszins veelbelovend. Lamkel Ze en Refaelov namen Van Crombrugge in het openingskwartier onder vuur, Mbokani kwam nét te laat op een prima vrijschop van Hairemans. Antwerp dicteerde de wet, maar gaandeweg knokte Eupen zich in de match. Lazare leverde een flinke waarschuwing af met een plaatsbal - nipt naast de kooi van Bolat. Het slotakkoord kwam op naam van Hairemans, ware het niet dat zijn lage knal -via de hand van Van Crombrugge- op de paal stuitte.

Waar Antwerp in de beginfase voor rust de Eupense code niet wist te kraken, lukte dat vroeg in de tweede helft wél. Buta bracht laag voor doel, Owusu devieerde subtiel in de verste benedenhoek. Maar het feestje was van héél korte duur. Juklerød ging aan het knoeien en leverde zomaar in bij Ocansey, die het geschenk in dank aannam. Finaal plooiden de bezoekers alsnog. Een goal van invaller Bolingi werd in eerste instantie afgekeurd, maar na tussenkomst van de VAR kwam de verlossing: 2-1. De Bosuil danste. Antwerp telt als nummer drie nu vijf punten meer dan AA Gent, het nummer zeven. Doordat de Buffalo’s het op de laatste speeldag nog opnemen tegen STVV -nog een play-off 1-kandidaat- is The Great Old nu al zeker van een plek bij de eerste zes.