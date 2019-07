Antwerp meteen op de afspraak: Mbokani toont de weg in ruime zege tegen Eupen GVS

28 juli 2019

21u49 16 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 4 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Antwerp heeft zich niet laten verrassen Am Kehrweg. Mbokani ging verder waarmee hij vorig seizoen afsloot: scoren. Ivo Rodrigues en Refaelov zorgden voor de andere Antwerpse treffer. Bautista zwengelde met een fraai afstandsschot tussendoor de Eupense hoop aan: 1-4.

Al na twee minuten toonde Mbokani waarom de Antwerpse fans zo verheugd zijn met z’n verlengd verblijf. Hairemans trapte na een prima actie op Van Crombrugge, de Congolese spits was goed gevolgd en legde de 0-1 binnen. De perfecte start voor The Great Old, dat met een quasi dezelfde kern - enkel De Sart was een nieuwe naam aan de aftrap - wenst voort te bouwen op de automatismen van vorig jaar.

Na de vroege opdoffer herstelde Eupen het evenwicht. Kopballen van Ciampichetti en Marreh leverden niets over, Bautista schoot wild over en naast. Haroun bootste dat aan de overzijde graag na, terwijl Hairemans op zijn beurt Van Crombrugge op z’n weg vond. Toch doken we met een gelijke stand de kleedkamers in. Bautista - overkomen van het Spaanse Real Sociedad - waagde z’n kans van ver en legde met een heerlijke trap Bolat in de luren. 1-1 halfweg.

Halve volley

Na een gezapig begin in de tweede helft was daar alweer... Mbokani. De bal bleef in de kluts na een hoekschop, de ex-spits van Anderlecht en Standard liet met een halve volley - ook dat kan ie - de Eupense goalie voor een tweede keer kansloos. Zeven minuten later volgde de doodsteek, na een aalvlugge counter prikte Ivo Rodrigues door de benen van Van Crombrugge binnen. Eupen was niet bij machte nog een vuist te maken en zag de score zelfs verder oplopen. Refaelov zorgde tien minuten voor tijd met een knappe knal voor de eindstand: 1-4.