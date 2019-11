Antwerp krijgt strafschop na hands van Owusu, Mbokani geeft de bal aan Refaelov MXL/TLB

21 november 2019

23u00 0 Jupiler Pro League Na de snelle 0-1-achterstand draaide Antwerp in een kleine tien minuten de scheve situatie tegen AA Gent helemaal om. Eerst scoorde Mbokani de gelijkmaker, en even later kreeg Rodrigues de bal op de rand van de zestien. De Portugees knalde de bal van dichtbij tegen de elleboog van Owusu. Strafschop, zo oordeelde ref Laforge. Refaelov zette die feilloos om en bracht Antwerp op voorsprong.

Ook opvallend: Refaelov kreeg de bal voor de strafschop van Mbokani. Dat was ooit anders bij Antwerp. Vorige maand zat het er nog bovenarms op tussen beide spelers tijdens de match tegen Standard. Refaelov en Mbokani discussieerden toen stevig over wie de penalty mocht trappen. “Ik begrijp dat hij topschutter wil worden en veel goals wil maken, maar er zijn richtlijnen opgesteld. Zonder discipline raken we nergens”, reageerde Refaelov toen. Maar de plooien zijn dus gladgestreken.

“Er waren veel geruchten in de media de laatste tijd die niet correct waren”, sprak Refaelov na de match over zijn verstandhouding met Mbokani. “Er zijn geen problemen tussen ons, alles is uitgeklaard. Dat is het belangrijkste.”

De handshake tussen Refaelov en Mbokani: