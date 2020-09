Antwerp keert dubbele achterstand om tegen Eupen, maar lijdt opnieuw puntenverlies SVL

20 september 2020

22u50 4 Antwerp ANT ANT 2 einde 2 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Opnieuw puntenverlies voor Antwerp. The Great Old voetbalde té lang té ongeïnspireerd om te winnen van Eupen. Een uur lang acteerde de thuisploeg ronduit zwak en dat betaalde het cash met een 0-2-achterstand. Antwerp mocht verdediger Junior Pius dankbaar zijn dat hij twee keer raak kopte. Een bedrijvige invaller Bruny Nsimba leek Antwerp alsnog naar de zege te loodsen, maar de scheidsrechter en doelman De Wolf verhinderden dat.

De eerste helft leek één langgerekte geeuw te gaan worden. Antwerp begon nog wel goed met een goeie actie en dito schot van Refaelov en een kansje voor De Pauw, maar verviel nadien in slordigheid en toonde weinig aanvalslust. Eupen probeerde het daarentegen wel en schudde een frivole combinatie uit de sloffen, die Koné net niet kon afronden. De thuisploeg bleef ongeïnspireerd voetballen en betaalde dat vlak voor de rust cash. De Laet kreeg de bal heel duidelijk op de arm in de zestien, na een VAR-interventie floot Van Driessche uiteindelijk toch voor penalty. Smail Prevljak toonde nog eens dat hij de spits is die Eupen nodig had. De Bosniër pegelde de elfmeter netjes in de winkelhaak. Kopzorgen voor Antwerp halfweg.

Ivan Leko greep meteen in en bracht Benson voor de Pauw, maar de kopzorgen van de Kroaat werden al snel veel groter. Musona had in de eerste vijf minuten na de rust Antwerp al gespaard, maar kende bij zijn derde poging geen genade: 0-2. De thuisploeg leek bij de dubbele achterstand eindelijk te beseffen dat het iets moest proberen en begon dan maar met hoge voorzetten te werken. En of dat succes opleverde. Twee keer was het centrale verdediger Junior Pius die een teruggekopte bal met het hoofd in doel verlengde. Antwerp was eindelijk los, maar de ingevallen Bruny Nsimba mikte naast en De Wolf stond pal op knallen van Benson en Gerkens. De thuisploeg zocht en vond nog wel de 3-2, maar het doelpunt van de bedrijvige Nsimba werd afgekeurd voor eerder buitenspel van Mbokani. In de slotfase probeerde Antwerp nog wel, maar De Wolf pakte opnieuw uit met een geweldige reflex op een schot van Nsimba. Antwerp schiet niets op met een punt en blijft samen met Eupen in de middenmoot hangen.



