Antwerp kan opnieuw niet winnen op de Bosuil en dreigt uit top zes te vallen







Stijn Joris

17 februari 2018

19u59 11 Jupiler Pro League Antwerp is er opnieuw niet in geslaagd voor eigen publiek te winnen. Tegen Oostende bleef het na een teleurstellende wedstrijd op 0-0 steken. De Great Old dreigt zo voor het eerst sinds speeldag vier zijn plek in de top zes te verliezen. Kortrijk en Standard krijgen alleszins de kans om Antwerp te passeren.

Na de 4-0-pandoering in Kortrijk, kon Antwerp thuis best punten buit maken. Niet alleen zou het thuiscomplex anders nog aanzwellen, voor het eerst in lang kon de Great Old ook uit de top zes duikelen. Siani was tegen zijn ex-ploeg één van de weinige overlevenden in de basiself van Bölöni. De Roemeen gooide weer zes nieuwe namen in de strijd. Bij Oostende had Custovic na de thuiszege tegen Anderlecht weinig redenen om in te grijpen. Alleen Jali kwam in de ploeg voor de geblesseerde Vandendriessche. Het stamnummer 1 toonde zich gretig. Een reeksje hoekschoppen leverden halvelings wat gevaar op. De eerste echte aanval kwam er toen Hairemans Limbombe diep stuurde. Oulare nam de voorzet knap in één tijd op de slof, maar de afgevuurde raket miste het doelkader. Van Damme kopte iets te zwak in de handen van Dutoit na een hoekschop van Hairemans.

Zonder echt glasheldere kansen bij mekaar te voetballen, legde Antwerp de Kustboys zijn wil op. Hairemans was de man waar het meestal bij begon. Bölöni verwees hem de voorbije drie wedstrijden naar de bank, maar zijn linker had er duidelijk niet onder te lijden. Antwerp voerde de druk diep in de tweede helft nog een beetje op. De prikjes werden stilaan prikken. De Laet trapte op Dutoit. Pitroipa miste de beste mogelijkheid. De Burkinees trapte een voorzet van Hairemans tegen de staak. Oostende bleef in de eerste helft onder de verwachtingen. Custovic zag zijn team vooral terugplooien. De tegenaanvallen werden er altijd vroegtijdig uitgehaald. Alleen Antwerp kon aanspraak maken op een goal in die eerste 45 minuten.

De tweede helft begon ook met gevaar via Hairemans. Deze keer haalde hij zelf twee keer de trekker over. Zijn eerste poging ging over. De tweede werkte Dutoit in hoekschop. Het niveau van de partij zakte wat in. Het veld werd zwaarder, het voetbal slordiger. Oostende stak net na het uur een eerste keer zijn neus echt aan het venster. Goeie mogelijkheid voor Canesin maar hij trapte naast. Diezelfde Canesin mocht even later weer de zestien in. De aflegger was voor Zivkovic, maar die besloot op Bolat. Oostende kreeg meer greep op de match en Antwerp leek op twee gedachten te hinken. Kiezen voor een puntje of toch nog op zoek gaan naar de winnende treffer. Bölöni probeerde in de absolute slotfase nog iets door Rodrigues in de ploeg te droppen voor Pitroipa. Oostende hield zonder veel moeite stand. Zo bleef het bij 0-0. Daar schiet vooral Antwerp niets mee op. Oostende rondt de kaap van de 30 punten en lijkt daarmee zeker van een verlengd verblijf in 1A.