Antwerp implodeert tegen Moeskroen en pakt amper 6 op 18, fans scanderen "Bölöni buiten” NVK/ABD

02 november 2019

21u51 1 Excel Moeskroen MOU MOU 3 einde 1 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Bij de rust was er geen vuiltje aan de lucht voor Antwerp tegen Moeskroen. De Great Old implodeerde nadien, met een 3-1-nederlaag als gevolg. 6 op 18: da’s te weinig. Dat vinden ook de fans, die “Bölöni buiten” scandeerden na het laatste fluitsignaal.

Veel tempo. Korte combinaties. Maar amper doelgevaar. Dat is de korte samenvatting van het openingshalfuur van Moeskroen-Antwerp. Onderhoudend, maar ook niet meer dan dat. Tot Dieumerci Mbokani deed wat hij bijna altijd doet – scoren. De Congolees won eerst een kopduel op het middenveld, Benson schakelde zijn man uit en zette voor naar het penaltypunt, waar Dieu himself klaarstond om binnen te knikken.

Het was niet voor het eerst dat Benson de Moeskroen-defensie voor problemen stelde. Linksback Pietrzack pakte snel geel voor een professionele fout. Na 34 minuten haalde coach Hollerbach de arme Pool naar de kant. Niet dat Moeskroen zoveel minder was dan Antwerp. Alleen was de thuisploeg daar niet veel mee – zelden of nooit kwam Moeskroen voor rust in de buurt van Bolat. Als het eens gebeurde, waaren Arslanagic en Haroun er net op tijd bij om de angel uit de aanval te halen.

Het was dan ook geen toeval dat de Henegouwse aansluitingstreffer na een vrije trap viel. Ciranni trapte eerst in de muur, maar in de herneming vond hij wel de rechterbenedenhoek. Over heel de wedstrijd bekeken was die 1-1 zo gek nog niet. Antwerp vond geen oplossingen meer. Bölöni bracht Refaelov, Hongla en Miyoshi om de wedstrijd weer in handen te nemen. Behalve een rush van De Laet leverde dat niets op. Integendeel: het was Moeskroen dat gebruik maakte van de vrijgekomen ruimte. Na Osabutey strafte nonchalant wegwerken van Lamkel Zé af.

Vijf minuten later maakte Godeau er zowaar 3-1 van. Lamkel Zé trapte nog een wenkende kans over. Godeau blokte van dichtbij Haroun af. Dichter kwam Antwerp niet meer. Alwéér puntenverlies buitenshuis. Opnieuw een matige prestatie. Het zal stilaan onrustig worden in de bestuurskamers van de Bosuil.