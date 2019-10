Antwerp geeft 2-0-voorsprong weg, Standard-aanvoerder Emond slaat twee keer toe YP/SJH

06 oktober 2019

19u53 4 Antwerp ANT ANT 2 einde 2 STA STA Standard Jupiler Pro League Antwerp en Standard deelden de punten en daar was niemand mee gebaat. In een tumultueuze partij werd het uiteindelijk 2-2. De Great Old gaf een dubbele voorsprong uit handen. Emond kroonde zich met twee goals tot man van de match.

Standard kwam het best uit de startblokken op de Bosuil tegen een (te) afwachtend Antwerp. Toch opende de Great Old de score. Refaelov kreeg de bal in de zestien, poortte Cimirot en ging dan neer. Lambrechts wees naar de stip en de VAR stemde in. De herhaling toonde dat er contact was, maar wel vederlicht. Wat volgde was een wel heel onprofessioneel tafereel. Mbokani en Refaelov stonden minutenlang binnensmonds te discussiëren om wie er nu mocht trappen. Als twee kinderen die bikkelden om een stukje chocola. Lamkel Zé kwam er zelfs aan te pas om Mbokani weg te halen. Vorige week had diezelfde Mbokani de strafschop al opgeëist in Oostende. Deze keer hield Refaelov het been stijf. Hij trapte de bal aan een snelheid van 113 km/u tegen de touwen.

Even later minder goed nieuws voor de voor de Great Old. Defour kon niet verder. De middenvelder moest naar de kant, maar Lambrechts liet Bölöni nog even wachten alvorens te wisselen. Didier Lamkel Zé trapte de bal daarom niet terug naar Bodart, maar over de zijlijn. Niet naar de zin van Vanheusden die verhaal kwam halen. Een storm in een glas water, maar Lambrechts bedacht beide heren met geel. Dat terwijl Haroun en Laifis eerder wegkwamen zonder kaarten voor venijnige overtredingen.

Toen er weer gevoetbald kon worden, nam Standard het commando opnieuw. De Rouches kregen ook een opperbeste kans. Bastien speelde Lestienne vrij, maar de kersverse Rode Duivel miste royaal. Dat brak de Luikenaars zuur op want in het begin van de tweede helft strafte Mbokani een kolossale blunder van Fai af. De rechtsachter kopte te kort terug en Mbokani profiteerde om zijn 8ste van het seizoen te maken. De strafschop van voor rust zat hem duidelijk wel nog dwars. Een glimlach kon er niet vanaf.

Fai zette zijn foutje meteen (half) recht. Uit zijn voorzet kopte Emond de aansluitingstreffer heerlijk tegen de netten en we kregen weer een wedstrijd met nog meer dan 30 minuten te gaan. Fai hielp Standard zelfs helemaal terug in de match. Uitstekende cross voor Lestienne die in één keer voorbracht. Hoedt stond even te pitten en Emond profiteerde voluit om er 2-2 van te maken. De topschutter van Standard zit zo ook al aan 6 stuks. Daarna ging de fut weer wat uit de wedstrijd. In de slotfase kopte Mbokani de 3-2 nog naast. Standard claimde nog een penalty na een tik van Haroun op het scheenbeen van Avenatti, maar Lambrechts en VAR werkten niet mee. Zo bleef het bij 2-2.

Meer over Standard

Mbokani

sport

sportdiscipline

voetbal

Lambrechts

sportevenement

Fai