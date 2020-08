Antwerp gaat onderuit bij Cercle na twee late goals van Mbenza, Gerkens scoort bij debuut

16 augustus 2020

14u35 18 Cercle Brugge CER CER 2 einde 1 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Slechte seizoensstart van Antwerp. Vorige week 1-1 tegen Moeskroen, vandaag 2-1-verlies tegen Cercle Brugge. Mbenza trapte de Vereniging met twee late treffers naar de zege. Pieter Gerkens scoorde bij zijn debuut voor de Great Old.

Pieter Gerkens, door Ivan Leko uit de vergeetput van het Lotto Park opgevist en meteen aan de aftrap gebracht, bedankte zijn coach voor het vertrouwen met zijn eerste treffer voor de Bosuilen. Een pareltje trouwens, ingeleid door een combinatie tussen Mbokani en Lamkel Zé, en door de inlopende Limburger perfect in de hoek binnengekopt.

Daarmee leek het moeilijkste achter de rug voor Antwerp, dat te zelfvoldaan achterover leunde en daar een dure prijs voor betaalde. Tien minuten voor affluiten kogelde Taravel een vrijschop tegen de paal en zat Mbenza sneller op het leer dan de Antwerp-defensie. Diezelfde Mbenza maakte de Brugse vreugde en de Antwerpse vertwijfeling compleet, toen hij vijf minuten later door Hotic netjes doorheen de verdediging werd geloodst en Butez een tweede keer het nakijken gaf.

Bij Antwerp kost de decompressie na de bekerwinst tegen Club Brugge nu reeds vijf punten. Daar konden Paul Geysens en Luciano D’Onofrio in de tribune op Jan Breydel niet om lachen.

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere had wel een brede glimlach. Zijn coach Paul Clement heeft met Cercle Brugge een verdiende eerste zege op zak. Na het krappe verlies op Standard liet groen-zwart tegen Antwerp nooit de armen zakken, en daar werd het in de slotfase voor beloond. Pas nadat de hemelsluizen boven Jan Breydel open gingen, had de thuisploeg voldoende zuurstof om op en over de weifelende tegenstanders te gaan. Thomas Didillon, puik debuut bij Cercle, hield met een knappe vuistparade in de slotminuut zijn eerste driepunter met groen-zwart op het bord.



