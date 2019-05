Antwerp-fans eren minuut lang Julie Van Espen



12 mei 2019

De fans van Antwerp hebben op de achtste speeldag van play-off 1 in de Jupiler Pro League tegen Anderlecht in de 23ste minuut geapplaudisseerd als eerbetoon aan Julie Van Espen. De 23-jarige kwam vorig weekend tragisch om het leven. Na de minuut applaus zong het rood-witte legioen “You’ll Never Walk Alone”. De wedstrijd was begonnen met een minuut stilte. Supporters haalden toen een spandoek met daarop “Rust zacht Julie” boven. Deze middag is in Antwerpen een stille mars tegen (seksueel) geweld aan de gang.