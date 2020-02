Antwerp en Charleroi houden het op 1-1 na twee gemiste strafschoppen MVS/SVBM

16 februari 2020

16u24 16 Antwerp ANT ANT 1 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Topper op de Bosuil vanmiddag met het nummer 4 tegen het nummer 3, Antwerp vs Charleroi. Er vielen zaakjes te doen, maar uiteindelijk zijn het Club en Gent die profiteren: zij lopen twee punten weg van de Great Old en de Zebra’s, die elk een strafschop misten.

Var (I)

Na een kwartier kwam de thuisploeg op voorsprong. Mbokani knalde op Penneteau, Rodrigues stond op de goede plaats om in de rebound binnen te duwen. Maar stond Mbokani aanvankelijk geen buitenspel? De lijnrechter vlagde, de VAR kwam tussenbeide. Geldig doelpunt, het vierde van het seizoen voor Rodrigues. Nog opmerkelijk trouwens: het was voor het eerst sinds 14 december vorig jaar dat Antwerp in de competitie nog eens eerst wist te scoren; toen in de 80ste minuut tegen Eupen (1-0).

Strafschop (I)

Even voorbij het halfuur kon Charleroi langszij komen. ‘Kon’, want Bolat stopte de strafschop van Morioka. Die elfmeter kwam er nadat de Antwerp-doelman Willems had neergemept. Goed gezien van ref Van Driessche, sterke match weer van de Turkse keeper.

Vijf minuten ver in de tweede helft kwam de gelijkmaker er alsnog. Dessoleil tikte slim opzij, Nicholson - vervanger van de geblesseerde Bruno - duwde van dichtbij binnen.

Strafschop (II), VAR (II)

Een halfuur voor tijd floot Van Driessche een tweede strafschop, deze keer na - discutabel - hands van Nurio. De VAR riep hem nog even naar het scherp, maar Van Driessche bleef bij z’n beslissing. Gouden Stier Mbokani achter de bal, maar net als Morioka miste ook hij. Zat orkaan Dennis er voor iets tussen? Dieu trapte onbegrijpelijk zwak op Penneteau. Slechter kan je een penalty niet geven.

Voorjaarsdipje

Rezaei en Nicholson doken nog alleen voor Sinan Bolat op, maar da Antwerp-doelman gaf geen krimp. Misschien toch nog eens nadenken over dat nieuw contract, niet? In het absolute slot kreeg invaller Gholizadeh nog dé kans op de winning goal, maar de Iraniër trapte los over de bal. 1-1 en daar schiet geen van beiden op. Zowel Charleroi als Antwerp zijn wiskundig nog niet 100 procente zeker van play-off 1. Voor Antwerp was het de tweede 1-1 op rij, de Great Old pakte de voorbije drie matchen 2 op 9. Als dat maar niet het begin van een voorjaarsdipje wordt...