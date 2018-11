Antwerp en AA Gent delen de punten na match die bol staat van de consternatie, Odjidja mist in toegevoegde tijd nog een ultieme strafschop Stijn Joris en Thomas Lissens

25 november 2018

15u59 2 KAA Gent GNT GNT 0 einde 0 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Videoref Lawrence Visser is de meest besproken man van de wedstrijd Gent - Antwerp. Gent leek een goal te claimen toen Chakvetadze van ver trapte, Bolingi zag twee goals afgekeurd en Odjidja miste in de slotfase nog een strafschop na ingrijpen vanuit het busje. Zo bleef het bij de 0-0 waarmee de match begon.

Gent-Antwerp leek dan toch verdacht veel op dezelfde partij van vorig seizoen. Toen groef Antwerp zich in en won het op de tweede speeldag dankzij een goal van Jaadi. Ook nu onderging de Great Old vooral het spel. Gent had de bal en het veldoverwicht. Alleen was het zoeken naar de man met die ene geniale ingeving. Chakvetadze heeft dat het meest in zich. De jonge Georgiër heeft de techniek én ziet het. Af en toe een fijne baltoets, soms een versnelling. Alleen maakten de ploegmaats rondom hem er te weinig gebruik van. Stallone Limbombe kon vier keer trappen, maar de enige poging tussen de palen stierf in de armen van Bolat.

Chakvetadze zelf dan maar. Vol op de slof, heerlijk afstandsschot. Bolat kwam er nog met een hand aan, maar de bal leek achter hem in doel te dwarrelen. De Turkse doelman veerde snel weer recht en haalde hem nog uit doel, al zag de hele Ghelamco Arena de bal binnen. De VAR bekeek de beelden, maar greep niet in en zo bleef het 0-0. Antwerp was amper gevaarlijk. Van Damme kopte eens in het zijnet op een vrije trap van Refaelov, maar daar bleef het bij. Souquet nam Bolat nog eens op de proef met een afstandsschot. Toch leek Antwerp met een voorsprong te gaan rusten. Lange bal van Arslanagic richting Mbokani. De Congolees controleerde met de borst en speelde Refaelov in. Afleggertje voor Bolingi en die trapte fraai in de benedenhoek. De Congolees vierde al, maar Laforge stond te luisteren. Videoref Lawrence Visser greep in. Mbokani stond miniem buitenspel.

Ook na de rust had Laforge meteen contact met Visser. Bolingi scoorde opnieuw. Van dichtbij na afleggen van Baby. Deze keer stond de Senegalees buitenspel voor Bolingi er 0-1 van maakte en iets duidelijker dan vlak voor rust. Zo bleven goals uit. Thorup greep vroeg in en bracht Odjidja en Awoniyi voor Andrijasevic en David. Die twee boksten een kans in mekaar, maar Van Damme keerde goed terug en Odjidja miste zijn schot. Limbombe kon er ook nog eens door, maar moest te veel uitwijken. Bolat weerde zijn schot. In de slotfase ging het tempo wat uit de wedstrijd. Antwerp nam - heel de wedstrijd eigenlijk al - vrede met een punt. Gent drukte wel, maar Bolat echt op de proef stellen kon alleen Dompé nog een keer. In de slotfase leek Gent alsnog aan het langste einde te trekken. Weer door de VAR kregen de Buffalo’s een strafschop na een overtreding van Van Damme op Souquet. Terwijl de vierde ref de vijf minuten blessuretijd al aangaf, nam Odjidja zijn aanloop, maar Bolat duwde zijn poging tegen de paal. Een puntendeling dus. Gent domineerde het overgrote deel van de wedstrijd en kon het meest aanspraak maken op een overwinning, maar Antwerp zag twee goals van Bolingi afgekeurd worden door de VAR. Elk een puntje dus. Antwerp wipt zo over Club Brugge naar de tweede plek, maar kan nog ingehaald worden door Anderlecht. Gent neemt minstens tot vanavond de zesde plek over van STVV.

Meer over Antwerp

sport

sportdiscipline

voetbal

Gent

Bolat

Bolingi

sportevenement