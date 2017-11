Antwerp-coach Bölöni maakt zich zorgen: “Het lijstje met afwezigen is indrukwekkend” Kjell Doms

Jupiler Pro League Antwerp trekt zaterdag naar Eupen en wil voor het eerst in meer dan een maand nog eens winnen. Al is coach László Bölöni wel ongerust over de vele geblesseerden. "Omgaan met de hoge trainingsintensiteit is ook een kwaliteit", zegt de Roemeen.

László Bölöni maakt zich zorgen. En dan heeft hij het eigenlijk niet over de recente twee op twaalf die Antwerp in de competitie liet noteren, maar over de hoge blessurelast. “Het lijstje met afwezigen is indrukwekkend”, zei de Roemeense coach van Antwerp daarnet op zijn persconferentie. Waarna hij aan een opsomming begon: “Sall, Arslanagic, Owusu, Achter, Ndiaye, Oulare. Dat is bijna een halve ploeg. De fysieke paraatheid van mijn spelers is iets wat ons zorgen baart. Neem nu het geval van Obbi Oulare. Hij is nog zó jong, maar hij heeft voortdurend last van blessures. Dat is slecht voor hem, slecht voor mij en slecht voor de ploeg. We zijn op dit moment een analyse aan het maken om te kijken wat we naar de toekomst toe anders kunnen doen om die vele blessures in te perken.”

Of Bölöni zijn trainingsintensiteit zal aanpassen laat hij in het midden. “Ik wacht de resultaten van de tests die we op dit moment doen af, nadien gaan we naar oplossingen zoeken. Maar omgaan met een hoog trainingsritme is in het huidige voetbal óók een kwaliteit”, voegde hij er fijntjes aan toe. Bij Antwerp weten ze wel waarom ze met Peter Catteeuw een van de beste Belgische fysiektrainers weghaalden in Genk.

"Nóg harder werken om er bovenop te geraken"

Met de vele gekwetsten in het achterhoofd zal het voor Antwerp niet makkelijk zijn om de huidige negatieve spiraal te doorbreken. De laatste zege dateert al van meer dan een maand geleden toen de Great Old in eigen huis won tegen Zulte Waregem. Sindsdien volgden twee nederlagen en twee gelijke spelen. “Door de interlandbreak hebben we even tijd gehad om alles op een rijtje te zetten”, ging Bölöni verder. “We moeten nóg harder werken om er opnieuw bovenop te geraken.”

Na de nederlaag tegen Charleroi uitten een aantal spelers hun ongenoegen over de manier van spelen. 'Te veel geënt op fysieke strijd, te weinig op het voetballend vermogen', haalden onder meer Dequevy en Hairemans aan. “Spelers zouden dat beter intern aankaarten en op het veld praten met de voeten, maar ik begrijp wat ze daarmee bedoelen. Iedereen streeft ernaar om mooi voetbal te brengen, maar als het om welke reden dan ook niet lukt, moet je ook op een andere manier een resultaat kunnen halen. Als ik op dit moment naar mijn kern kijk dan zie ik voldoende kwaliteiten om ons in 1A te handhaven. Ambiëren we meer, dan zullen we ons in de winterstop op bepaalde plaatsen moeten versterken.