Antwerp blijft in de race voor play-off 1, Eupen opnieuw rode lantaarn

Oude bezems vegen het best. Laszlo Bölöni greep terug naar zijn ploeg die voor de winterstop zo vlot punten raapte. Siani was de enige wintertransfer die een basisplek kreeg en Antwerp raakte weer uit de negatieve spiraal. De Great Old vond zijn automatismen terug en voetbalde zeker niet onaardig. Voor het eerst sinds 9 december kon het thuis nog eens winnen. De eerste helft was erg genietbaar. Het gevaar kwam vooral via de flanken. Limbombe en Rodrigues wervelden. Op het midden was Hairemans altijd aanspeelbaar. De publiekslieveling liet Antwerp opnieuw beter voetballen. Haroun vond zijn goede vorm terug. Owusu kon al na drie minuten de score openen, maar hij kopte de hoekschop van Hairemans over. Rodrigues miste een uitstekende kans op voorzet van Limbombe toen de bal nog net stuiterde. Uiteindelijk brak Haroun de ban. Met zijn linker trapte hij knap overhoeks binnen.

Eupen legde Antwerp weliswaar weinig in de weg. De Panda's speelden niet meteen alsof hun lot ervan afhing. Behalve Luis Garcia haalde niemand echt een redelijk niveau. Eenzame spits Koné kreeg amper een bruikbare bal. Een matig leidende Vertenten hielp Eupen nog wat dieper in de miserie. Buta ging over het been van Valiente, maar net buiten de zestien. Toch besloot de ref de bal op de stip te leggen. Hevig protest bij Eupen en de lijnrechter kwam tussenbeide, maar Vertenten bleef bij zijn foute beslissing. Limbombe zette eenvoudig om en zo zakte Eupen weer naar de laatste plek, want KV Mechelen ging met 2-2 op Sclessin rusten. Bijna liep de schade nog op voor Eupen. Van Crombrugge haalde een uitstekende kopbal van Rodrigues onder de lat uit. De Portugees verdiende nochtans zijn goaltje. Antwerp stond op dat moment virtueel weer in de top zes.

De Great Old bleef aandringen na de rust en duwde echt wel door op zoek naar een derde doelpunt. Hairemans kon twee keer uithalen, maar van Crombrugge was attent. Eupen kwam lange tijd niet in de buurt van Bolat. Tot Ocansey de eerste echte kans kreeg na ruim 70 minuten. Hij trapte van in de zestien een metertje naast. Daarmee zat het verhaal van de match er meteen op. Standard wipte vanuit Luik wel nog over de Great Old naar de zesde plek. Antwerp trekt volgende week als zevende naar Anderlecht en behoudt nog steeds een kans op play-off 1, maar dan moet het wel nog voorbij de Rouches zien te raken. Eupen mag zich opmaken voor een zenuwslopende slotmatch tegen Moeskroen. (SJH)