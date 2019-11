Antwerp-AA Gent draaide uit op spektakelstuk: bekijk hier de hoogtepunten TLB

21 november 2019

23u00 0

Antwerp hield vanavond de punten thuis in een inhaalmatch tegen AA Gent. Het werd 3-2 op de Bosuil na onder meer twee goals van topschutter Dieumerci Mbokani. Voor de Buffalo’s was het de derde seizoensnederlaag, de eerste sinds begin oktober. Antwerp blijft ongeslagen in eigen huis. De Great Old komt in de stand zo naast Standard en KV Mechelen op de derde plaats met 27 punten. Gent telt als tweede 28 punten. Bekijk in bovenstaande video alle hoogtepunten van de partij!