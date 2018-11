Anthony Van Loo na beslissing om te stoppen met voetballen: “Ik heb het er nog altijd moeilijk mee” Gunter Van Stappen

23 november 2018

13u55 0 Jupiler Pro League “Het valt me nog altijd zwaar dat ik op zo’n manier moest stoppen met voetballen”, zegt Anthony Van Loo in een exclusief gesprek met VTM NIEUWS. De verdediger van KV Kortrijk speelde bijna tien jaar met een defibrillator, maar moest toch stoppen omdat de revalidatie na een hartoperatie niet verliep zoals hij had gehoopt.

Zes minuten ver in de wedstrijd van KV Kortrijk tegen Moeskroen, op 11 mei 2018, zakte Anthony Van Loo neer op het veld. Zijn defibrillator redde hem voor de tweede keer. Zes maanden later en na een moeizame revalidatie besliste de speler vorige week te stoppen met profvoetbal. In 2008 was bij Van Loo al een defibrillator ingeplant omdat hij last had van hartritmestoornissen. Een jaar later - tijdens de wedstrijd Roeselare - Antwerp - bewees die zijn nut. De speler zakte plots ineen, maar werd door een felle stroomstoot weer ‘tot leven gebracht’.

Negen jaar kon Van Loo voetballen zonder ooit iets te voelen, maar in mei van dit jaar sloeg het noodlot opnieuw toe. Van Loo werd daarop geopereerd door professor Brugada en had nadien vooral last aan de longen, die voor de langdurige ingreep werden stilgelegd. Hij begon aan de revalidatie met maandelijks toezicht, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. Vorige week zette Van Loo een punt achter zijn carrière. Een beslissing die hem nog altijd zwaar valt.

“Ik heb het er echt moeilijk mee, zeker in het begin als je al die reacties leest en de foto’s terugziet”, zegt Van Loo. “Dan krijg je toch een krop in de keel en tranen in de ogen. Het is moeilijk, je loopt ook een beetje verloren. Maar stilaan moet je de draad weer opnemen en vooruit kijken. Er is natuurlijk meer in het leven dan voetbal. Als ik iets doe, wil ik het altijd 100 procent doen. Als dat niet meer lukt, dan doe ik het liever niet. Dus heb ik ook die beslissing genomen. Er zijn veel dingen die ik kan doen. Op de kinderen passen, is een beetje een fulltime job. Dat is het mooie van het leven, genieten van de kleine dingen, ook met je kinderen. Daarnaast wil ik ook nog iets hebben waar ik me 100 procent kan in uitleven. Daar ben ik nu op aan het wachten. Ik hoop dat ik T3 kan worden of zo. Dat zou mooi zijn.”